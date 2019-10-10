Новейшие способы выгрузки бронетехники применили российские военнослужащие на учении "Эшелон-2019"

ЦАМТО, 9 октября. Российские военнослужащие совместно с подразделениями вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отработали новейшие способы выгрузки боевой техники, что в пять раз сократило время разгрузки железнодорожных эшелонов в сравнении со старыми методами.

Тактический эпизод был разыгран в ходе специального учения "Эшелон-2019" с силами и средствами материально-технического обеспечения государств-членов ОДКБ на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Доставленную в район предназначения железнодорожным эшелоном военную технику военнослужащие выгрузили с помощью торцевых и боковых сборно-разборных аппарелей из высокопрочных материалов, а также методом выкатки первой тележки железнодорожной платформы и с помощью танкового мостоукладчика МТУ-20. Выгрузку новыми способами опробовали экипажи танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, бронеавтомобилей "Тигр" и "Рысь", грузовых автомобилей "Урал" и КамАЗ.

Специальное учение "Эшелон-2019" проводится с 8 по 10 октября под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги. В учении принимают участие военнослужащие Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и оперативная группа Объединенного штаба. Всего задействовано около 900 военнослужащих и более 250 ед. техники.

В ходе проводимого впервые учения отрабатываются вопросы организации материально-технического обеспечения в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ во время совместной операции по локализации вооруженного конфликта.

На первом этапе учения отрабатываются вопросы организации материально-технического обеспечения перегруппировки формирований КСОР ОДКБ, порядок пересечения государственной границы, а также организация погрузки вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт, в том числе с помощью танкового мостоукладчика МТУ-20, сообщает пресс-служба Западного военного округа.