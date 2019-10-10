Роскосмос замаскирует свои космические аппараты от спутников-шпионов

Российские конструкторы космических аппаратов создали новый спутник, способный маскироваться при приближении к нему иностранного спутника-шпиона. Данное изобретение уже запатентовано и возможно будет применяться при дальнейшем конструировании космических аппаратов военного и двойного назначения. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пояснении к патенту.

Источник изображения: Роскосмос

Как говорится в документе, российские изобретатели сумели создать панель солнечной батареи, способную трансформироваться, принимая форму полусферы. При этом, как утверждается в пояснении к патенту, значительно снижается площадь отражающей поверхности, позволяя космическому аппарату стать менее заметным от наблюдения иностранных спутников-шпионов.

Изобретение обеспечивает возможность снижения заметности космического аппарата за счет изменения площади отражающей поверхности панели солнечных батарей. Полусферы солнечных батарей экранируют космический аппарат (...) Сбой управления по курсу в ближней зоне поиска (...) уменьшает вероятность встречи космических аппаратов и, тем самым, противодействует проведению инспекции, тем самым увеличивая живучесть защищаемого космического аппарата

- говорится в документе.

По утверждению авторов изобретения, космический аппарат, свернув солнечные батареи в полусферу и таким образом оставшись незамеченным иностранным спутником-инспектором, удалившись на безопасное расстояние от него, снова разворачивает солнечные батареи и продолжает свою работу.

Необходимо отметить, что в настоящее время на орбите находятся несколько американских и российских спутников-инспекторов, способных самостоятельно перемещаться по орбите, подходя на минимальное расстояние к иностранным космическим аппаратам с целью снятия с них различных данных, перехвата информации и т.д.