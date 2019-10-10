Казус с вертолётом Ми-35П на военном параде в Индонезии

В сети обсуждаются кадры с индонезийского военного парада, который состоялся несколько дней назад и был посвящён очередной годовщине создания вооружённых сил страны. В ходе парада были задействованы до 7 тысяч военнослужащих, десятки единиц военной техники, включая авиацию.

Источник изображения: topwar.ru

Особое внимание зрителей привлекли к себе два момента, в которых участвовала авиация ВВС страны. Во-первых, это показательные выступления на истребителях Су-30МК2, ранее приобретённых по контракту у Российской Федерации. Во-вторых, это, мягко говоря, странный полёт вертолёта на сверхмалой высоте во время парада на военной базе "Halim Perdanakusuma".

Опубликованы кадры, на которых видно, как вертолёт на высоте менее 10 м движется над "коробками" проходящих мимо трибуны военнослужащих. И если при движении до подлёта к основной трибуне этот полёт, видимо, особых проблем не вызывал, то после того как винтокрылая машина оказалась с трибуной для высоких чинов в непосредственной близости, произошёл казус. Ветер, вызванный вращением винтов, буквально снёс плакаты и навесы, которые находились у основной трибуны. При этом в воздух была поднята пыль, остатки конструкций, который разлетались на многие метры.

Видимо, организаторы военного парада упустили из виду тот момент, что такое при использовании вертолёта на сверхмалых высотах возможно. Отдельный вопрос: репетиция парада проводилась, или это была импровизация лётчика Ми-35П по ходу основного действа?