Универсальный ракетный комплекс РК-10 разработки киевского ГосККБ "Луч"

На проходящей в Киеве с 8 по 11 октября 2019 года XVI Международной специализированной выставке "Зброя та безпека 2019", ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" (ГосККБ "Луч") представило новый универсальный ракетный комплекс РК-10 с лазерной лучевой системой наведения.

Ракета универсального ракетного комплекса РК-10 с лазерной лучевой системой наведения разработки ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в экспозиции выставки "Зброя та безпека 2019". Киев, 08.10.2019 (с) mil.in.ua

Как сообщает украинский веб-ресурс mil.in.ua , универсальная управляемая ракета ЖК-10 со сменными боевыми частями, в составе комплекса предназначена для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей оснащенных динамической защитой, катеров, малогабаритных кораблей и воздушных маломаневрених целей. Имеются два варианта ракеты:

Противотанковая управляемая ракета Р-10-К - оснащается тандемной кумулятивной частью и способна пробивать до 1100 мм брони за динамической защитой.

Зенитная управляемая ракета Р-10-ОФ - оснащается осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и неконтактным датчиком цели.

Обе ракеты имеют систему наведения по лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме.

Максимальная дальность стрельбы : 10000 метров

Масса ракеты : 38 кг

Масса ракеты в контейнере : 62 кг

Длина контейнера : 2144 мм

Внешний диаметр контейнера 190 мм

Температурный диапазон применения : от -40 до + 60 ° C

Универсальная управляемая ракета может использоваться на различных платформах - сухопутных, воздушных или морских, и в случае изменения угрозы она может использоваться как для борьбы с воздушными целями, так и сухопутными.

Ракеты универсального ракетного комплекса РК-10 с лазерной лучевой системой наведения разработки ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" (с) mil.in.ua