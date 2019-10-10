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10.10.2019
bmpd.livejournal.com

Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"

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Появившаяся в сети фотография опытного образца перспективного радиолокационного комплекса разведки огневых (стартовых) позиций артиллерии "Ястреб АВ", создаваемого ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" (Тула, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Как сообщает телеграм-канал "Милитарист", судя по всему, это опытный образец на колесном шасси БАЗ-6910-025 (8х8), проходящий межведомственные испытания. Государственный контракт на разработку № 1116187321272010120000343/Н/3/2/158-11-ДГОЗ был заключен на выполнение опытно-конструкторской работы шифр "Ястреб-АВ" для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2011 году, по дополнительному соглашению от 07 июля 2017 года № 8 срок исполнения работ был продлен до августа 2018 года.

Опытный образец радиолокационного комплекса разведки огневых (стартовых) позиций артиллерии "Ястреб АВ" на колесном шасси БАЗ-6910-025 (8х8), разработчик - ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" (Тула) (с) via телеграм-канал "Милитарист"

Фотографии модели радиолокационного комплекса разведки огневых (стартовых) позиций артиллерии "Ястреб АВ" разработки ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела", попавшие в сетевые ресурсы в 2017 году (с) via paralay.iboards.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
10.10.2019 10:41
АФАР?
0
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