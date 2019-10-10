Войти
10.10.2019
bmpd.livejournal.com

Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"

578
1
0

На проходящей в Киеве с 8 по 11 октября 2019 года XVI Международной специализированной выставке "Зброя та безпека 2019", киевское ЧАО "НПО "Практика" впервые представило бронетранспортер "Отаман-3" ("Атаман-3") с колесной формулой 6х6, разработанный НПО "Практика" совместно с ведущими предприятиями украинского государственного концерна "Укроборонпром".

Колесный бронетранспортер "Отаман-3" ("Атаман-3") разработки киевского НПО "Практика" в экспозиции выставки "Зброя та безпека 2019". Киев, 08.10.2019 (с) Oleg Omelnytskiy

Украинский веб-ресурс www.autocentre.ua сообщает, что, как отметил директор компании "Практика" Олег Высоцкий, в отличие от ранее представленных перспективных образцов, "Атаман-3" уже полностью законченный БТР, который готов предстать перед государственными испытаниями.

Машина разрабатывалась по техническому заданию морской пехоты. Она способна перевозить до 10 человек десанта. Кузов бронирован по классу STANAG 3, однако с дополнительной керамической защитой отвечает STANAG 4. На высоте и противоминная защита - машина выдерживает взрыв в эквиваленте до 8 кг тротила.

Получено разрешение от Евросоюза на использование армейского многотопливного двигателя Deutz - 6-цилиндрового, рабочим объемом 11,9 л и мощностью 550 л.с. и с моментом 1900 нм при 1300 об/мин. Коробка передач - автоматическая, 6-ступенчатая, Allison 4500 SP-P. На "Атаман-3" используется независимая подвеска американского производства.

Отличительная черта БТР - повышенный запас прочности, осевая нагрузка может достигать 9,0 т, а полная масса - 27 т. Это позволяет увеличить полезную нагрузку машины до 7,0 т - а это больше брони и больше вооружения.

В частности для "Атаман-3" предлагается дистанционно управляемый боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1 (2А72) скорострельностью до 300 выстрелов в минуту и дальностью по наземным целям до 4000 м (снаряды ОФЗ и ВИД), а по воздушным - до 2500 м. В боевой модуль входит пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и ПТРК "Барьер" с дальностью от 100 до 5000 метров.

Одна из фишек БТР была презентована на выставке - это шлем виртуальной реальности от компании Limpid. Он соединен с наружными камерами и обеспечивает круговой обзор в 360 градусов, буквально через броню, по всему периметру бронеавтомобиля.

Стоимость новинки заявлена на уровне БТР-4. Как отметил Олег Высоцкий, в этом году для Нацгвардии, пограничников и управления госохраны поставлено более 70 единиц техники, в основном это "Козак-2" и "Козак-001".

Колесный бронетранспортер "Отаман-3" ("Атаман-3") разработки киевского НПО "Практика" в экспозиции выставки "Зброя та безпека 2019". Киев, 08.10.2019 (с) www.autocentre.ua

Видео (с) AutocentreUa :

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
2А72
БТР-4
Компании
Allison
Росгвардия
Укроборонпром
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
15.08.2016
Украинский ВПК резко сбавил обороты в 2016 году
15.08.2016
Еще о производстве БТР-3 на Украине
16.05.2016
Пять трендов, которые делают изменения в украинской армии необратимыми (Delfi.lt, Литва)
18.09.2015
Замглавы "Укроборонпрома": Американские "Джавелины" - киношный миф
17.12.2014
Комплекс военно-промышленной неполноценности
1 комментарий
№1
10.10.2019 10:50
Цитата, q
Одна из фишек БТР была презентована на выставке - это шлем виртуальной реальности от компании Limpid. Он соединен с наружными камерами и обеспечивает круговой обзор в 360 градусов, буквально через броню, по всему периметру бронеавтомобиля.
Вот это интересно.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 09.10 20:23
  • 2
Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы