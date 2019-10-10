Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"

На проходящей в Киеве с 8 по 11 октября 2019 года XVI Международной специализированной выставке "Зброя та безпека 2019", киевское ЧАО "НПО "Практика" впервые представило бронетранспортер "Отаман-3" ("Атаман-3") с колесной формулой 6х6, разработанный НПО "Практика" совместно с ведущими предприятиями украинского государственного концерна "Укроборонпром".

Колесный бронетранспортер "Отаман-3" ("Атаман-3") разработки киевского НПО "Практика" в экспозиции выставки "Зброя та безпека 2019". Киев, 08.10.2019 (с) Oleg Omelnytskiy

Украинский веб-ресурс www.autocentre.ua сообщает, что, как отметил директор компании "Практика" Олег Высоцкий, в отличие от ранее представленных перспективных образцов, "Атаман-3" уже полностью законченный БТР, который готов предстать перед государственными испытаниями.

Машина разрабатывалась по техническому заданию морской пехоты. Она способна перевозить до 10 человек десанта. Кузов бронирован по классу STANAG 3, однако с дополнительной керамической защитой отвечает STANAG 4. На высоте и противоминная защита - машина выдерживает взрыв в эквиваленте до 8 кг тротила.

Получено разрешение от Евросоюза на использование армейского многотопливного двигателя Deutz - 6-цилиндрового, рабочим объемом 11,9 л и мощностью 550 л.с. и с моментом 1900 нм при 1300 об/мин. Коробка передач - автоматическая, 6-ступенчатая, Allison 4500 SP-P. На "Атаман-3" используется независимая подвеска американского производства.

Отличительная черта БТР - повышенный запас прочности, осевая нагрузка может достигать 9,0 т, а полная масса - 27 т. Это позволяет увеличить полезную нагрузку машины до 7,0 т - а это больше брони и больше вооружения.

В частности для "Атаман-3" предлагается дистанционно управляемый боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1 (2А72) скорострельностью до 300 выстрелов в минуту и дальностью по наземным целям до 4000 м (снаряды ОФЗ и ВИД), а по воздушным - до 2500 м. В боевой модуль входит пулемет ПКТ калибра 7,62 мм и ПТРК "Барьер" с дальностью от 100 до 5000 метров.

Одна из фишек БТР была презентована на выставке - это шлем виртуальной реальности от компании Limpid. Он соединен с наружными камерами и обеспечивает круговой обзор в 360 градусов, буквально через броню, по всему периметру бронеавтомобиля.

Стоимость новинки заявлена на уровне БТР-4. Как отметил Олег Высоцкий, в этом году для Нацгвардии, пограничников и управления госохраны поставлено более 70 единиц техники, в основном это "Козак-2" и "Козак-001".

Колесный бронетранспортер "Отаман-3" ("Атаман-3") разработки киевского НПО "Практика" в экспозиции выставки "Зброя та безпека 2019". Киев, 08.10.2019 (с) www.autocentre.ua

Видео (с) AutocentreUa :