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10.10.2019
ТАСС

Испытания скафандра "Сокол-М" перенесли из-за его доработки

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Скафандр "Сокол-М"
Скафандр "Сокол-М".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Разработчики приняли решение упростить вход в скафандр

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда" отложило конструкторско-доводочные испытания скафандра "Сокол-М" из-за его доработки. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Поздняков.

"Еще не стартовали [испытания], потому что мы решили все-таки переделать немного распах: молнию по-другому сейчас вставляем", - сказал Поздняков.

По словам генерального директора НПП "Звезда", после ряда примерок было принято решение упростить вход в скафандр и "сделать его спереди, более традиционным". Теперь молния в скафандре, пояснил Поздняков, расположена "не вокруг пояса, а уходит по диагонали от плеча в пах".

Уже был создан макет доработанной версии, рассказал собеседник агентства, сейчас создается оболочка, "которую можно будет надувать". Гендиректор предприятия уточнил, что конструкторско-доводочные испытания скафандра могут начаться через месяц.

Скафандр "Сокол-М" был представлен во время авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Предполагается, что он будет использоваться для полетов на перспективном корабле "Орел" (ранее был известен как "Федерация"), причем его можно будет применять до десяти раз.

В новом российском скафандре "Сокол-М" космонавты не смогут соблюсти заложенную со времен Юрия Гагарина традицию помочиться на колесо автобуса по дороге на стартовую площадку. Поздняков во время презентации объяснял это отсутствием ширинки. Доработка скафандра не связана с попыткой восстановить традицию, заявил он ТАСС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МАКС-20XX
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