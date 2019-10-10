Китай обогнал Россию в создании многоосных шасси для стратегических ракет

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Недавний юбилейный военный парад в Пекине продемонстрировал, что военная промышленность КНР достигла больших высот в создании многоосных шасси ракетных комплексов различного назначения.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

На площади Тяньаньмэнь были показаны пятиосные ракетные установки с баллистическими ракетами DF-17, оснащенными гиперзвуковыми боевыми блоками и стратегическими сверхзвуковыми ракетами большой дальности DF-100.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

За ними проследовали шестиосные тягачи с комплексами DF-26 и восьмиосные с межконтинентальными DF-31AG.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Также восемь осей - у самого мощного самоходного пускового комплекса под стратегическую DF-41. 16 таких машин замыкали колонну ракетных комплексов.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В российской армии также имеются прекрасные тягачи под баллистические ракеты, правда изготовлены они в соседней Белоруссии, на минском заводе колесных тягачей.

У нас уже с десяток лет создается семейство техники аналогичного назначения, при этом машины имеют просто фантастические характеристики грузоподъемности и маневренности, но только они до сих пор не в серии.

Что касается китайских машин, то своими успехами в этой сфере Поднебесная обязана как раз Белоруссии. Открытых данных по новым "ракетовозам-многоножкам" нет, однако еще лет 7 назад сообщалось, что производитель Wanshan Special Vehicle освоил выпуск специальных шасси массой до 122 тонн. Причем такая техника изготавливается не только для собственных нужд, но и отправляется на экспорт.

Дмитрий Лемешко