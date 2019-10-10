Китай обогнал Россию в создании многоосных шасси для стратегических ракет
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Недавний юбилейный военный парад в Пекине продемонстрировал, что военная промышленность КНР достигла больших высот в создании многоосных шасси ракетных комплексов различного назначения.
Источник изображения: vestnik-rm.ru
На площади Тяньаньмэнь были показаны пятиосные ракетные установки с баллистическими ракетами DF-17, оснащенными гиперзвуковыми боевыми блоками и стратегическими сверхзвуковыми ракетами большой дальности DF-100.
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Источник изображения: vestnik-rm.ru
За ними проследовали шестиосные тягачи с комплексами DF-26 и восьмиосные с межконтинентальными DF-31AG.
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Также восемь осей - у самого мощного самоходного пускового комплекса под стратегическую DF-41. 16 таких машин замыкали колонну ракетных комплексов.
Источник изображения: vestnik-rm.ru
В российской армии также имеются прекрасные тягачи под баллистические ракеты, правда изготовлены они в соседней Белоруссии, на минском заводе колесных тягачей.
У нас уже с десяток лет создается семейство техники аналогичного назначения, при этом машины имеют просто фантастические характеристики грузоподъемности и маневренности, но только они до сих пор не в серии.
Что касается китайских машин, то своими успехами в этой сфере Поднебесная обязана как раз Белоруссии. Открытых данных по новым "ракетовозам-многоножкам" нет, однако еще лет 7 назад сообщалось, что производитель Wanshan Special Vehicle освоил выпуск специальных шасси массой до 122 тонн. Причем такая техника изготавливается не только для собственных нужд, но и отправляется на экспорт.
Дмитрий Лемешко
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