Начальники генштабов Украины и Словакии обсудили вопросы военного сотрудничества

Киев. 8 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко, где стороны обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В ходе официальных двусторонних переговоров были обсуждены актуальные вопросы продолжения военного диалога на стратегическом уровне между вооруженными силами двух стран, обмена опытом по реформированию и трансформации системы управления и приоритетных направлений развития украино-словацкого военного сотрудничества, в частности с учетом успешного опыта интеграции Вооруженных сил Словакии в НАТО" - говорится в сообщении на официальной странице Генштаба ВСУ в "Фейсбуке" во вторник вечером.