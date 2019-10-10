Войти
10.10.2019
Интерфакс-АВН

Начальники генштабов Украины и Словакии обсудили вопросы военного сотрудничества

363
0
0
Генерал-лейтенант Руслан Хомчак (слева) и президент Украины Владимир Зеленский.
Генерал-лейтенант Руслан Хомчак (слева) и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: president.gov.ua

Киев. 8 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко, где стороны обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В ходе официальных двусторонних переговоров были обсуждены актуальные вопросы продолжения военного диалога на стратегическом уровне между вооруженными силами двух стран, обмена опытом по реформированию и трансформации системы управления и приоритетных направлений развития украино-словацкого военного сотрудничества, в частности с учетом успешного опыта интеграции Вооруженных сил Словакии в НАТО" - говорится в сообщении на официальной странице Генштаба ВСУ в "Фейсбуке" во вторник вечером.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Похожие новости
17.06.2019
Ее больше нет: почему вступление Украины в НАТО больше не актуально (Главред, Украина)
02.12.2016
Свой вместо чужих
30.11.2016
Сейчас не 1914 и не 1939 год и военный психоз — это лишь психоз (wPolityce, Польша)
20.05.2015
Оружие доверия
03.02.2015
Нигерия купила партию танков Т-72
11.03.2013
В 2012 году Азербайджан произвел оборонную продукцию на сумму $152,6 млн.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 09.10 20:23
  • 2
Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы