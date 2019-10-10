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10.10.2019
bmpd.livejournal.com

Индия получила первый истребитель Rafale

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8 октября 2019 года на головном предприятии французской компании Dassault Aviation в Мериньяке близ Бордо состоялась официальная церемония передачи ВВС Индии первого из 36 заказанных истребителей Dassault Rafale - двухместного истребителя Rafale DН с индийским военным номером RB 001 (серийный номер DН01). На церемонии присутствовали президент и генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье, министр обороны Индии Ражнатх Сингх и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

Первый переданный ВВС Индии истребитель Dassault Rafale DН (индийский военный номер RB 001, серийный номер DН01). Мериньяк, 08.10.2019 (с) Dassault Aviation

Напомним, что межправительственное индийско-французское соглашение о приобретении Индией 36 истребителей Dassault Rafale было заключено 23 сентября 2016 года, его стоимость оценивается в 8,7 млрд долл. По соглашению, Индии должны быть поставлены 28 одноместных истребителей Rafale EH (индийские военные номера с BS 001 по BS 028) и восемь двухместных самолетов Rafale DН (индийские военные номера с RB 001 по RB 008). Интересно отметить, что литеры индийских военных номеров Rafale образованы по инициалам двух военачальников индийских ВВС - нынешнего начальника штаба ВВС Индии маршала авиации Б.С. Дханоа, и маршала авиации Р.Б. Бхадаури, возглавлявшего индийский переговорный комитет по закупке Rafale.

Первые четыре индийских истребителя Rafale должны прибыть в Индию в мае 2020 года, передача самолетов будет продолжаться по апрель 2022 года. В составе ВВС Иyдии истребители Rafale первой должна получить восстановленная в сентябре 2019 года 17-я эскадрилья на авиабазе Амбала, эскадрилья должна быть полностью укомплектована 18 самолетами Rafale в феврале 2021 года (выбор даной эскадрильи, видимо, обусловлен тем, что нынешний начальник штаба ВВС Индии маршал авиации Б.С. Дханоа был командиром этой эскадрильи во время Каргильского конфликта 1999 года). Затем самолетами Rafale должна быть перевооружена эскадрилья на авиабазе Хасимара.

Индия стала третьим иностранным получателем истребителей Rafale после Египта и Катара.

Церемония передачи ВВС Индии первого истребителя Dassault Rafale DН (индийский военный номер RB 001, серийный номер DН01). Мериньяк, 08.10.2019 (с) Dassault Aviation, ВВС Индии и www.facebook.com/GloriousIndian

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Страны
Египет
Индия
Катар
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
2020-й год
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