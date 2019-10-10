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10.10.2019
bmpd.livejournal.com

КБ "Южное" презентовало макет гиперзвуковой ракеты "Блискавка" ("Молния")

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в КБ"Южное" презентовало макет гиперзвуковой ракеты "Молния" на выставке "Оружие и безопасность-2019"

Конструкторское бюро "Южное" [Днепропетровск] на выставке "Оружие и безопасность-2019" в Киеве представило макеты гиперзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния" ["Блискавка"], трех ракет-носителей и космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное".

"Конструкторское бюро "Южное" на выставке представило стенд с новейшими перспективными разработками аэрокосмического направления, в частности макет сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния", макет реактивного снаряда "Тайфун-1", макеты РН "Циклон-1М", "Циклон-4М", "Антарес", космического аппарата дистанционного зондирования Земли "YuzhSat", детали и образцы РКТ, изготовленные с использованием аддитивных и перспективных технологий", - говорится в сообщении.

Большой масштаб - https://www.yuzhnoye.com/images/news/7z.jpg

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Antares РН
Циклон-4
Компании
КБ "Южное"
Проекты
ГЗЛА
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