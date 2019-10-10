Осторожно, радиация: поезд из Германии отправили на проверку

МЧС проверило радиационный фон в поезде из Берлина в Москву

МЧС не выявило радиационной угрозы для пассажиров следовавшего из Берлина в Москву поезда. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в одном из вагонов этого состава было зафиксировано превышение допустимого уровня радиации. Некоторые издания связывали это с тем, что в вагоне мог находиться человек с онкологическим заболеванием.

Проверка не выявила угрозы для пассажиров следовавшего из Берлина в Москву поезда, в одном из вагонов которого, как сообщалось ранее, якобы зафиксировали повышенный радиационный фон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"Лаборатории МЧС и предприятия "Радон" провели замеры в вагоне поезда, по результатам которых установлено, что угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было", - пояснил собеседник агентства.

Незадолго до этого источник в экстренных службах в беседе с ТАСС также утверждал, что радиационный фон в поезде находится в норме.

Некоторые СМИ 8 октября сообщили, что в купе и туалете одного из вагонов поезда на границе было замечено превышение нормального уровня радиации. В экстренных службах сообщили ТАСС, что поезд прибыл на Белорусский вокзал. Повышение радиационного фона могло произойти, если в вагоне ехал пассажир, лечившийся от онкологического заболевания, пояснили там. Источник агентства подтвердил, что в этом вагоне ехал онкологический больной.

При этом издание Baza позже опубликовало видео, на котором видно, что в прибывшем в Москву из Берлина "радиоактивном поезде" не было пассажиров. Там указали, что раньше именно в этом вагоне перевозили онкобольных на лечение в Германию.

Как передает издание, несмотря на то, что датчики показывали три микрозиверта на полу и семь - возле биотуалета, поезд все же пропустили в Россию. Состав отогнали на второй путь. К вагону пустили специалистов МЧС и РЖД. Причем, судя по опубликованным кадрам, сотрудники экстренных служб работали без масок и специальных костюмов.

Последний раз тревога в связи с возможным превышением нормы радиационного уровня была вызвана инцидентом в Архангельской области.

В Минобороны России сообщили, что 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв, за которым последовало возгорание.

После этого общественность начала беспокоиться о том, какое влияние произошедшее может оказать на экологию. Особенно по этому поводу беспокоились жители близлежащих районов.

Вскоре после ЧП телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в результате происшествия радиационный фон в населенном пункте рядом с полигоном оказался превышен в три раза.

Но в Минобороны РФ эту информацию опровергли, заверив, что выбросов вредных веществ, в том числе радиации, не было. При этом примечательно то, что после аварии на сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. Там указали, что на момент публикации он нормализовался и показания датчиков не превышали максимально допустимых. Впрочем, позже сообщение удалили.

Комментируя эту ситуацию, старший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда напомнил, что обычные ракеты на жидком топливе не выделяют радиации. Он также обратил внимание Reuters на то, что ранее уже сообщалось о разработке в России ракеты с ядерным двигателем.

Впрочем, впоследствии специалисты Мурманского гидрометцентра не зафиксировали превышения природного радиационного фона в регионе после ЧП под Северодвинском. По их словам, уровень радиации там на 21 августа находился в пределах нормы от 0,10 до 0,15 микрозиверта в час.

Как сообщал ТАСС, замеры там ежечасно проводили автоматические датчики. Такие же измерения ежесуточно производили специалисты на наблюдательных пунктах ведомства. Они делали это в ручном режиме. Агентство уточнило, что всего в Мурманской области находится 54 наблюдательных станции.

Об этой ситуации высказывался и президент России Владимир Путин в рамках дипломатической встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 19 августа.

Тогда российский лидер заверил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии нет.

К тому же, как он отметил, в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые оценивают ситуацию и контролируют ее.

"Превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что получает доклады о ситуации в зоне взрыва.

Кристина Сизова