Американские СМИ включили будущий B-21 в число худших бомбардировщиков в мире

ВВС США – самый мощный боевой воздушный флот мира, пишет китайское издание Sohu. Даже Россия и Израиль не могут сравниться с ними. Первое место связано с экономикой и другими факторами, что приводит к преимуществам в численности. По количеству самолетов США превосходят Великобританию, Францию, Германию и др.

Источник изображения: http://www.ifuun.com/

США и Россия действительно обладают "ядерной триадой" и могут нанести удар. В сфере стратегических бомбардировщиков США имеют конкретные взгляды. Ранее они привели к появлению стелс-самолета B-2 Spirit, резко отличающегося от трех типов российских дальних бомбардировщиков. Очевидно, что успех применения стратегического бомбардировщика зависит не только от летных характеристик и нагрузки. Такой самолет не сможет применять ядерное или обычное оружие, пока его могут заметить вражеские радары ПВО или самолеты дальнего обнаружения. "Невидимый" американский B-2 имеет преимущество в этой сфере.

Работы по новому поколению американских бомбардировщиков-невидимок стартовали в 2010 г. После десяти лет разных работ новый B-21 Raider готовится к будущей службе. Недавно Пентагон объявил о начале сборки первого самолета B-21. Ультрасовременный бомбардировщик должен вывести ВВС США на новый уровень – он будет основой стратегической авиации. Интересный факт: представитель Пентагона заявил, что новый B-21 Raider будет дешевле нынешнего B-2 Spirit, но получит преимущества в незаметности и в других областях.

Согласно публикации американского журнала Business Insider, со времени старта проекта B-21 Raider Пентагон тщательно и бережно хранит информацию о нем. Известно, что он будет похож на нынешний B-2. По сути, ведется модернизация самолета Spirit. B-2 отличался крайне высокой ценой в 2 млрд долл., а стоимость эксплуатации чрезвычайно высока. Для его хранения требуется специальный ангар с климатической системой – при несоблюдении условий радиопоглощающее покрытие самолета теряет свои свойства.

Источник изображения: http://www.ifuun.com/

Пентагон планирует построить для ВВС США 100 самолетов B-21, тогда как B-2 имеются в количестве менее 20 единиц. Из-за таких планов военные сталкиваются с сомнениями общественности и критикой законодателей.

B-21 Raider уже получил удар по репутации. Business Insider ранее называл одним из худших самолетов США истребитель F-35 Lightning II. Теперь в его список худшей техники попал бомбардировщик B-21. Причина проста: Пентагон держит в тайне информацию об этом самолете, но, согласно разным оценкам и слухам, он будет дороже планируемого. То же было и с F-35. Эту машину создавали как дешевую "невидимку" в дополнение к F-22 Raptor, но она по-прежнему слишком дорога.

Также Business Insider оценил странную особенность вооружения бомбардировщика B-21. Как говорят военные, самолет-невидимка сможет защищаться и для этого получит ракеты "воздух-воздух". Американский журнал спрашивает: если это бомбардировщик, то что останется истребителям? Пентагон слишком смел, чтобы объединять функции дальнего бомбардировщика и истребителя.

B-21 Raider получается слишком дорогим и имеет "бесполезные" функции. Конечно, такую машину еще до ее появления включили в список худшей техники США.