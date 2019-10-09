Сеул хочет быть в курсе полетов дальней авиации ВКС России
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В Южной Корее рассматривается план установления с Россией военной горячей линии для обмена информацией о полетах ВВС двух стран.
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на доклад южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).
В настоящее время идёт работа над текстом соответствующего меморандума, который завершит консультации, ведущиеся на эту тему сторонами с 2004 года.
Центральный вопрос - исключить случайные нарушения воздушного пространства. Его активизация связана с недавним инцидентом между южнокорейскими и японскими, а также российскими и китайскими дальними бомбардировщиками над Японским морем.
По сообщению ОКНШ, на 22 октября запланировано совместное заседание двусторонней военной комиссии.
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