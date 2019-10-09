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09.10.2019
Российская газета

Снайперы российской армии осваивают стрельбу по необычным мишеням

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Работают снайперы парой: один держит цель в прицел, другой следит за обстановкой вокруг. "Чувство локтя" в паре должно быть на высоте.
Работают снайперы парой: один держит цель в прицел, другой следит за обстановкой вокруг. "Чувство локтя" в паре должно быть на высоте.
Источник изображения: РИА новости www.ria.ru

Крылатую фразу "бей в яблочко" военные Восточного военного округа переиначили как "бей в пятак", имея в виду монету в 5 рублей. Стрельбу именно по таким необычным мишеням - шарам для настольного тенниса и монетам - осваивают две сотни снайперов общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае.

Хотя специальные винтовки Драгунова способны достать цель и за полтора километра, а прицельно и гарантированно поразить ее на 800 метрах, дальность стрельбы по миниатюрным объектам установили соответственно их размеру - от ста метров до полукилометра. Понятно, что помимо острого глаза таким специалистам нужны навыки использования современных приборов для точной стрельбы. К примеру, сейчас снайперов учат владению армейскими дальномерами и портативными метеостанциями. Прицельный выстрел невозможен без учета скорости и направления ветра, других природных особенностей, а эта техника подсказывает, какие поправки нужно внести, прежде чем нажимать на спусковой крючок. Применяют снайперы и хорошо себя зарекомендовавшие ГЛОНАСС - навигаторы "Грот". Эта сопряженная со спутниковой информацией аппаратура всегда подскажет военному, как быстрее и без лишних препятствий подобраться к назначенной цели.

"Слепая" стрельба - это когда снайперу нужно попасть в движущуюся и периодически исчезающую цель

Есть новинки и в методике подготовки снайперов. К примеру, они учатся "слепой" стрельбе, а также используют на тренировках различные игровые элементы. "Слепая" стрельба - это когда снайперу сначала нужно отыскать движущуюся цель, которая периодически скрывается препятствиями. Для этого важно быстро рассчитать множество поправок и произвести выстрел по предполагаемому месту появления цели с выносом точки прицеливания. В качестве мишеней на таких тренингах используются силуэты террористов, смотровые приборы вражеских бронемашин и другие динамичные цели, уничтожать которые в реальном бою придется в первую очередь.

Кроме того, военные отрабатывают снайперские "дуэли", упражнения скоростной стрельбы и поражение сверхмалых целей - тех самых "пятаков" и теннисных шаров - по солнечному блику.

Несколько лет назад в минобороны было принято решение - иметь в каждом сухопутном соединении отдельное снайперское подразделение. В зависимости от поставленных задач они могут действовать самостоятельно или в том или ином составе придаваться батальонам. Это делается для того, чтобы комбат, когда нужно, использовал снайперскую "двойку", в другом случае - группу или отделение снайперов.

Что касается их оружия и снаряжения, то в сухопутных бригадах и дивизиях используют снайперские винтовки Драгунова калибра 7,62 миллиметра и 9-миллиметровые специальные винтовки - ВСС. Для подразделений спецназа промышленность разработала особое стрелковое оружие. Обычная снайперская пара на боевое задание, как правило, выходит с малогабаритным лазерным прибором разведки и средствами определения исходных данных для стрельбы.


Юрий Гаврилов

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Россия
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Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
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