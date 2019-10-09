Для субмарин нового поколения в Авачинской бухте строят пирсы-крепости
Вилючинск - закрытый город, через залив от Петропавловска-Камчатского. Камчадалы привычно называют его столицей подводников.
Все объекты здесь режимные, но все-таки кое-что можно узнать и обычному человеку. Представьте океан и побережье. В гавани стоят корабли и подводные лодки. Чтобы гавань была тихой во всех смыслах слова, нужно ее обезопасить от бурь и штормов. Как? Мысленно опускаем взгляд на морское дно и рисуем стены, скажем, от средневековой крепости. Крепость - это образ, конечно. Представили? И когда верхушки этих стен-крепостей поднимутся из воды, пазл сложится: это понятные всем пирсы.
В Вилючинске идет строительство сложного причального комплекса: возводят мол-причал, который вместе с построенным ранее образует мокрый док. Мощное железобетонное сооружение высотой местами более 50 метров надежно защитит пребывающие на объекте подлодки от волнового воздействия и океанской зыби.
На главном моле-причале основные работы завершены: смонтировано все необходимое технологическое оборудование и коммуникации. Возводят второй мол-причал. Приняты необходимые меры для защиты от размыва объектов береговой инфраструктуры. Сразу после отсыпки их укрепляют железобетонными гексабитами, которые эффективно гасят набегающие волны. Технология отработана специалистами 4-го Главного военно-строительного управления при возведении гавани в Новороссийске.
О новациях новороссийского Геопорта наша газета рассказывала (см. "РГ" от 21.02.2019: "Невидимки за стеной"). Геопорт - глубоководная и защищенная военно-морская гавань Черноморского флота, соблюдение сроков исполнения работ по модернизации объекта на особом контроле у министра обороны Сергея Шойгу. Как, разумеется, и все нынешние объекты для подводных крейсеров Тихоокеанского флота.
...Впервые базу подводных лодок здесь создали летом 1938 года. Тогда субмарины были, конечно, дизельные. Да и Вилючинска не было - место базирования называлось Тарья. Разные поколения моряков знают "столицу подводников" ТОФа под разными названиями, вплоть до "номерного". А именно: Петропавловск-Камчатский-50... Вилючинск в качестве города образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 октября 1968 года. Он объединил поселки Приморский, Советский (Старая Тарья), Сельдевая, Рыбачий (Новая Тарья), Ягодный, Лахтажный и Богатыревка.
Не слишком известный факт: корабли и субмарины Тихоокеанского флота воевали в составе Северного флота. Который, образно говоря, на другом конце света. Попасть туда - это подвиг: поход через два океана. В 1942 году две подлодки "Л" ("Ленинец") из Тарьинской бухты и четыре "С" ("Средняя") из Владивостока получили приказ идти на базу на Кольском полуострове.
Из шести субмарин, переброшенных с Камчатки на Северный флот, три погибнут в бою. Три встретят Победу, С-56 станет одной из самых результативных советских подводных лодок времен Великой Отечественной войны по количеству потопленных вражеских кораблей и транспортов. Ее 19 раз объявляли погибшей. Но лодка выживет. И после войны вернется на Камчатку, войдя в историю нашего флота в качестве первой подлодки, совершившей кругосветное плавание. Все как в песне Георга Отса: "Нелегкой походкой матросской Иду я навстречу врагам, А после с победой геройской К скалистым вернусь берегам..."
И это лишь одна из страниц боевой биографии моряков-тихоокеанцев. Памятники на базе в Вилючинске напоминают и о других подвигах подводников. Но ветеран флота из 1940-х, окажись сегодня в родной Авачинской бухте, причалов и лодок не узнает. Атомные подводные крейсера стратегического назначения могут поддержать огнем другие флоты, не совершая кругосветок. Межконтинентальные "Булавы" нанесут удар возмездия в любую точку планеты. Собственно, для этого - и все трудовые подвиги строителей-гидротехников в Вилючинске.
Игорь Елков
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