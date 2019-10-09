Войти
09.10.2019
Российская газета

Для субмарин нового поколения в Авачинской бухте строят пирсы-крепости

279
0
0
Многоцелевая атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" в Бухте Крашенинникова. Мощная и малошумная лодка проекта 671РТМК "Щука", по кодификации НАТО - "Akula-II". Половина экипажа - офицеры. За 26 лет в строю многократно отличилась. Особо памятны боевые слу
Многоцелевая атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" в Бухте Крашенинникова. Мощная и малошумная лодка проекта 671РТМК "Щука", по кодификации НАТО - "Akula-II". Половина экипажа - офицеры. За 26 лет в строю многократно отличилась. Особо памятны боевые службы у западных берегов США, которые сопровождались жестким противостоянием с американскими противолодочными силами.
Источник изображения: пресс-служба Министерства обороны.

Вилючинск - закрытый город, через залив от Петропавловска-Камчатского. Камчадалы привычно называют его столицей подводников.

Все объекты здесь режимные, но все-таки кое-что можно узнать и обычному человеку. Представьте океан и побережье. В гавани стоят корабли и подводные лодки. Чтобы гавань была тихой во всех смыслах слова, нужно ее обезопасить от бурь и штормов. Как? Мысленно опускаем взгляд на морское дно и рисуем стены, скажем, от средневековой крепости. Крепость - это образ, ­конечно. Представили? И когда верхушки этих стен-крепостей поднимутся из воды, пазл ­сложится: это понятные всем пирсы.

Мощное железобетонное сооружение высотой местами более 50 метров надежно защитит подлодки от океанских волн

В Вилючинске идет строительство сложного причального комплекса: возводят мол-причал, который вместе с построенным ранее образует мокрый док. Мощное железобетонное сооружение высотой местами более 50 метров надежно защитит пребывающие на объекте подлодки от волнового воздействия и океанской зыби.

На главном моле-причале основные работы завершены: смонтировано все необходимое технологическое оборудование и коммуникации. Возводят второй мол-причал. Приняты необходимые меры для защиты от размыва объектов береговой инфраструктуры. Сразу после отсыпки их укрепляют железобетонными гексабитами, которые эффективно гасят набегающие волны. Технология отработана специалистами 4-го Главного военно-строительного управления при возведении гавани в Новороссийске.

О новациях новороссийского Геопорта наша газета рассказывала (см. "РГ" от 21.02.2019: "Невидимки за стеной"). Геопорт - глубоководная и защищенная военно-морская гавань Черноморского флота, соблюдение сроков исполнения работ по модернизации объекта на особом контроле у министра обороны Сергея Шойгу. Как, разумеется, и все нынешние объекты для подводных крейсеров Тихоокеанского флота.

...Впервые базу подводных лодок здесь создали летом 1938 года. Тогда субмарины были, конечно, дизельные. Да и Вилючинска не было - место базирования называлось Тарья. Разные поколения моряков знают "столицу подводников" ТОФа под разными названиями, вплоть до "номерного". А именно: Петропавловск-Камчатский-50... Вилючинск в качестве города образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 октября 1968 года. Он объединил поселки Приморский, Советский (Старая Тарья), Сельдевая, Рыбачий (Новая Тарья), Ягодный, Лахтажный и Богатыревка.

Не слишком известный факт: корабли и субмарины Тихоокеанского флота воевали в составе Северного флота. Который, образно говоря, на другом конце света. Попасть туда - это подвиг: поход через два океана. В 1942 году две подлодки "Л" ("Ленинец") из Тарьинской бухты и четыре "С" ("Средняя") из Владивостока получили приказ идти на базу на Кольском полуострове.

Из шести субмарин, переброшенных с Камчатки на Северный флот, три погибнут в бою. Три встретят Победу, С-56 станет одной из самых результативных советских подводных лодок времен Великой Отечественной войны по количеству потопленных вражеских кораблей и транспортов. Ее 19 раз объявляли погибшей. Но лодка выживет. И после войны вернется на Камчатку, войдя в историю нашего флота в качестве первой подлодки, совершившей кругосветное плавание. Все как в песне Георга Отса: "Нелегкой походкой матросской Иду я навстречу врагам, А после с победой геройской К скалистым вернусь берегам..."

И это лишь одна из страниц боевой биографии моряков-тихоокеанцев. Памятники на базе в Вилючинске напоминают и о других подвигах подводников. Но ветеран флота из 1940-х, окажись сегодня в родной Авачинской бухте, причалов и лодок не узнает. Атомные подводные крейсера стратегического назначения могут поддержать огнем другие флоты, не совершая кругосветок. Межконтинентальные "Булавы" нанесут удар возмездия в любую точку планеты. Собственно, для этого - и все трудовые подвиги строителей-гидротехников в Вилючинске.


Игорь Елков

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чад
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
СФ
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
10.05.2019
В Минобороны сменились сразу трое флотоводцев
06.11.2018
Шойгу попросили назвать корабль ВМФ именем адмирала Сучкова
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
11.12.2017
Новый импульс гособоронзаказу дан в Сочи
20.04.2016
Министр обороны России вручил адмиралу Владимиру Королеву штандарт главнокомандующего ВМФ России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:17
  • 1
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 09.10 05:44
  • 13
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 09.10 04:00
  • 2
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 00:10
  • 116
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.10 21:43
  • 12
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 20:06
  • 4
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 20:01
  • 3
Официальный Дамаск контролирует почти всю территорию Сирии - Минобороны РФ
  • 08.10 19:54
  • 1
Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов
  • 08.10 19:40
  • 1
СМИ сообщили о контракте между РФ и Китаем на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 19:05
  • 15
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 18:50
  • 4
Проект вертолета Bell 360 Invictus
  • 08.10 18:44
  • 34
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 08.10 18:09
  • 1
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
  • 08.10 17:58
  • 1
Китайская армия отказывается от автомата-буллпапа QBZ-95
  • 08.10 15:30
  • 1
ВКС завершили тестирование нового спутника "ГЛОНАСС-К"