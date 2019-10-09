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09.10.2019
Российская газета

Действительно ли американцы создают супероружие и зачем

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Источник изображения: Getty Images /Chip Somodevilla / Staff

Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятные новые вооружения, которые никто даже не может себе представить". И будто бы часть этих суперновинок покажут в ближайшее время.

Это громкое заявление хозяин Белого дома сделал на встрече с журналистами в понедельник. Интересны его слова про строительство "подводных лодок, о которых никто не может подумать". Надо отметить, что Пентагон обладает столь огромным бюджетом, что действительно может себе позволить эксперименты с любыми самыми "невероятными новыми вооружениями". Вот только не всегда миллиардные вложения дают ожидаемый результат.

Наши "Ясени" не позволят никому подойти к берегам России, прикрываясь ледовым панцирем Арктики

Не так уж и давно военно-морские специалисты реально впечатлились спуском на воду в США первого в мире полностью электрического корабля - эсминца класса Zumwalt, к тому же обладающего весьма оригинальными обводами корпуса. Корабль имеет высочайшую степень автоматизации, он почти невидим для радаров и даже практически не оставляет при движении кильватерного следа. Действительно чудо техники. А дальше следуют нюансы.

Поскольку стоимость одного такого корабля оказалась запредельной даже для США - свыше трех миллиардов плюс четыре миллиарда долларов на жизненный цикл, решено построить всего три эсминца. Тем более что ходовые испытания принесли разочарования. По­истине анекдотичный случай произошел, когда суперэсминец потерял управление, а затем и ход при движении по Панамскому каналу. Zumwalt имеет шанс стать самым дорогим проектом ВМС США.

Самым амбициозным и самым засекреченным за­океанским проектом создания субмарин в конце ХХ века стал "Морской волк". Подводные лодки класса Seawolf должны были и стали в действительности лучшими в мире многоцелевыми ядерными субмаринами. И оставались таковыми до появления в ВМФ России подлодок класса "Ясень".

При этом цена одного "Морского волка" оказалась опять-таки запредельной - около 4 млрд долларов. Серию из 30 субмарин Seawolf американский бюджет не потянул. К настоящему времени в строю всего три подлодки этого класса.

Американские подводники неоднократно говорили, что их вполне устроят гораздо более дешевые, меньшего размера, но с улучшенными характеристиками многоцелевые подлодки. Возможно, именно их создание близится к завершению. И тут не мешает вспомнить историю. Никому в мире, в том числе США, не удалось повторить советский проект "Альфа" конца 1960-х годов. В СССР смогли создать самые скоростные титановые подводные лодки-перехватчики, за которыми не могла угнаться ни одна торпеда. Они обладали высочайшей степенью автоматизации. Ряд экспертов считают, что этот и сегодня прорывной проект вполне можно возродить на новом технологическом уровне.

И еще одна важная деталь. Американские подлодки рассчитаны на плавание в теплых морях. В северных водах из-за сложной гидрологии их эффективность значительно снижается. А вот российский "Ясень" - аналог Seawolf - специально адаптирован для плавания и боевых действий в сложнейших гидрологических условиях северных морей. "Ясени" не позволят противнику подойти к берегам России, прикрываясь ледовым панцирем Арктики.


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Панама
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Zumwalt
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Арктика
Ядерный щит
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2 комментария
№1
09.10.2019 01:54
Цитата, q
Действительно ли американцы создают супероружие
Вероятность этого очень высока. Причем речь идет о другой физике, в чем-то коррелирующей с манхэттенским проектом. Проведено уже большое число экспериментов и есть положительные результаты. Информация об этом в мире минимальна, но можно догадываться, поскольку резко сократилось число открытых западных публикаций по соответствующей тематике.
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№2
09.10.2019 04:00
Как вараинт.
Супероружие (из того, что реально и что "объективно на подходе") - это "подводные самолеты", подводные аппараты (в том числе без экипажа) тяжелее воды.
Особенно с точки зрения англо-саксов, с их помешательством на флоте и морских сражениях. :)

Это действительно Революция в военном деле, сравнимая с появлением авиации (вместо дирижаблей). Но проблем - особенно со связью и с управлением - выше крыши (на сегодня).
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