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09.10.2019
Интерфакс-АВН

Российская военная делегация посетила Анголу

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Военнослужащие в городе Луанда, Ангола
Военнослужащие в городе Луанда, Ангола.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Подготовка старших и высших офицеров для силовых структур Анголы обсуждалась в ходе визита в эту страну военной делегации во главе с начальником Военной академии Генштаба РФ Владимиром Зарудницким, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В ходе рабочих встреч с руководящим составом генерального штаба вооруженных сил республики, а также с командованием высшей военной школы генштаба были обсуждены вопросы безопасности в регионе, расширение сотрудничества в сфере науки и образования, подготовки старших и высших офицеров для силовых структур", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее Минобороны сообщало, что военные из Анголы проходят подготовку в российских вузах.

Во времена СССР военно-техническое сотрудничество с Анголой развивалось самым активным образом, Советский Союз был основным поставщиком вооружений и военной техники для этой африканской страны.

В апреле президент Анголы Жоау Лоуренсу Луанда заявил, что ему хотелось бы, чтобы российская военная техника производилась и собиралась на ангольской территории.

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во второй половине года состоится очередное заседание российско-ангольского комитета по ВТС.

Россия реализует контракт на поставку Анголе 12 истребителей Су-30К. Контракт был подписан АО "Рособоронэкспорт" в октябре 2013 года. Речь идет об истребителях, поставленных Индии по контракту 1996 года. Россия забрала их по схеме "трейд-ин" и предложила ряду африканских стран.

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Су-30
Су-30К
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Лавров Сергей
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