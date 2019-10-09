Не враг, не союзник: как Турция обойдется без НАТО

Эксперт оценил последствия вероятного исключения Турции из НАТО

Американские законодатели угрожают лишить Турцию членства в НАТО. Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что готов представить законопроект о приостановке участия Анкары в военном блоке в связи с военной операцией в Сирии. К чему может привести исключение Турции из Североатлантического альянса, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Заявления о потенциальном исключении Турции из НАТО звучали в США и раньше. В конце января 2018 года турецкие вооруженные силы вели боевые действия в районе сирийского города Африн. Еще тогда на американском телеканале Fox, который считается наиболее лояльным по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, прозвучало высказывание о необходимости остановить членство Анкары в Североатлантическом альянсе.

Администрация Трампа говорила об этом же и в июле уже текущего года, когда в очередной раз обострилась обстановка вокруг Кипра. То есть идея исключения Турции из военного блока НАТО присутствует на Капитолийском холме как минимум не первый день.

Пока только не совсем понятно, как все это будет происходить процедурно. В Уставе НАТО порядок исключения того или иного государства подробно не разработан.

Скажем, в Статье 13 Устава НАТО возможный выход страны из НАТО описан так: "По истечении двадцатилетнего срока действия настоящего Договора любая Договаривающаяся сторона может выйти из него через год после того, как она уведомит правительство Соединенных Штатов Америки о расторжении ею настоящего Договора, которое будет сообщать правительствам всех других Договаривающихся сторон о вручении ему на хранение каждого уведомления о расторжении настоящего Договора".

То есть об исключении речи не идет вообще, а только о выходе, причем сугубо по инициативе государства-участника НАТО.

Так что, по всей видимости, вначале в Брюсселе (или Вашингтоне) надо все-таки разработать процедуру выхода из альянса, одобренную всеми участниками НАТО, а затем уже каким-то образом на основе этого юридически обязывающего документа исключать из состава военного блока Турцию. А пока в настоящее время даже непонятно, как практически реализовать американские угрозы по отношению к Анкаре.

Так что в 1949 году отцы-основатели НАТО не подумали, что в будущем из состава блока придется исключать за "неподобающее поведение" какое-либо государство. В этой связи приостановка членства Турции в НАТО может стать не лучшим прецедентом для альянса. Пока что единственный пример подобного рода - добровольная приостановка участия Франции времен Шарля де Голля в военных структурах блока.

Однако в Вашингтоне, видимо, забывают, что обстановка в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке с момента окончания "холодной войны" если не радикально, то существенно изменилась. Как ранее писала "Газета.Ru",

как бы это ни выглядело парадоксальным, но сегодня для Турции членство в НАТО не является столь жизненно необходимым, как это выглядело, к примеру, в годы "холодной войны".

Тогда Анкара, действительно, представляла собой передовой рубеж обороны НАТО на юго-восточном фланге альянса и, по мнению стратегов Запада, в те годы должна была служить непреодолимым препятствием на пути распространения коммунизма.

Однако современная Россия больше не представляет угрозы для Турции. Ближайшие соседи Анкары, еще недавно представлявшие собой мощных региональных игроков, или повержены и дефрагментированы, как Ирак, или же, как Иран, измучены санкциями, лишены доступа к передовым технологиям и кредитам Запада и существенно отстали в строительстве современных и высокотехнологичных вооруженных сил.

Вполне возможно, в будущем Турции членство в НАТО потребуется разве что для сдерживания ядерного Ирана, но это пока весьма далекая перспектива, которая может и не стать реальностью.

Не будет большим преувеличением сказать, что Турция является региональным игроком номер один, и интересы Анкары теперь находятся далеко не в сфере сдерживания распространения коммунизма или же парирования российской угрозы.

Иными словами, турецкая стратегия сегодня заключается в создании определенного военного потенциала для действий на сугубо конкретных направлениях, а выбор вооружения и военной техники, которые позволят решать эти задачи, уже относится к современной турецкой тактике.

Подобные направления для Турции в настоящее время вполне отчетливо просматриваются - это Греция, Израиль и Кипр. Это накладывается и на проблему освоения углеводородов в восточном Средиземноморье. А в этой области явно вырисовывается ось Греция-Израиль - и по районам добычи, и по возможным маршрутам транспортировки сырья.

Совершенно ясно, что тут могут возникнуть разного рода противостояния. Разумеется, в этой сфере необходимы экономические расчеты - что, когда и сколько. Однако военная составляющая при всех прогнозах и оценках в этой сфере имеет самое непосредственное значение. Если нет военной мощи, то и нет никаких рычагов давления. А если что-то есть, то возникает и некая площадка для возможного диалога.

Поэтому Реджепа Тайипа Эрдогана угрозами исключить Турцию из состава НАТО никак не напугать. И от проводимой в настоящее время политики Анкара никак не откажется, и НАТО в этом плане Эрдогану и не помощник, и не союзник.

А вот для Североатлантического альянса в случае подобного наказания Турции военно-политические, военно-стратегические и, наконец, просто репутационные потери могут просто катастрофическими.

Во-первых, в нерушимой, на первый взгляд, евроатлантической солидарности появится огромная брешь, закрыть которую ничем в ближайшее время не удастся. Во-вторых, в очередной раз на повестке дня встанет целый блок вопросов о смысле дальнейшего существования альянса как такового.

Иными словами, Турция может сыграть роль некоего замкового камня в арке блока НАТО, и если вынуть этот камень, то может обрушиться и весь альянс.

Что касается угроз Дональда Трампа полностью уничтожить и стереть с лица земли экономику Турции (а это следует читать, как уничтожить не только экономику, но и Турцию в целом как государство), то подобные устремления самым существенным образом затрагивают и интересы ЕС, причем не столько экономические, сколько геополитические, ибо может рухнуть последняя стена на пути мигрантов из Ближнего и Среднего Востока в Европу.

В любых военно-политических инициативах и замыслах важны союзники. Однако вряд ли Дональд Трамп найдет их в турецком вопросе среди большинства европейских стран. Наконец, подобная политика главы Белого дома просто распахивает настежь двери и сметает последние препятствия в деле налаживания полномасштабного военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой. А это в перспективе может привести к радикальному переформатированию военно-политического ландшафта всего региона.

Складывается впечатление, что Трамп сделал крупную ошибку в вопросах поставок в Турцию истребителей 5-го поколения F-35. Похоже, американский президент теперь хочет усугубить ситуацию и окончательно лишиться одного из своих важнейших союзников в регионе. Не исключено, что в ближайшее время бескомпромиссность и угрожающий тон американских оценок и высказываний по отношению к Турции в значительной степени будут откорректированы. Иначе США получат в этом взрывоопасном регионе для себя еще один Иран, и внезапным выгодоприобретателем в этом случае (причем без особых на то усилий) станет Москва.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.