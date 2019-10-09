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09.10.2019
ТАСС

Россия и Аргентина подписали протокол о сотрудничестве в космической сфере

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Иллюстрация на тему российско-аргентинских отношений.

Соглашение составлено так, что оно покрывает все направления космической деятельности, отметил заместитель генерального директора Роскосмоса Михаил Хайлов

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 октября. /ТАСС/. Российская госкорпорация Роскосмос и Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины подписали двусторонний межправительственный протокол о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, церемония прошла во вторник в здании МИД южноамериканской республики.

"В принципе соглашение составлено так, что оно покрывает все направления космической деятельности", - сказал журналистам после подписания заместитель генерального директора Роскосмоса Михаил Хайлов.

По его словам, в частности, в соглашение включены темы сотрудничества в области навигации, дистанционного зондирования Земли, научных исследований, создание космической техники и пилотируемой космонавтики.

Как пояснил Хайлов, соглашение дает правовую базу для дальнейшей работы над конкретными проектами. Подписанный документ заменит собой устаревший двусторонний протокол о сотрудничестве в космической сфере, который был подписан между странами в 1990 году.

Как отметил Хайлов, в новое соглашение вошли отсутствовавшие в старом пункты, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности и обмена технологиями.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Аргентина
Россия
США
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