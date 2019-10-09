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09.10.2019
Lenta.ru

"Спектр-РГ" сломался в космосе

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российско-германская астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") испытала неизвестное воздействие в космосе. В связи с неполадками решено отключить четыре из семи зеркальных модулей основного телескопа eROSITA, пишет РИА Новости.

Научный руководитель проекта с немецкой стороны Петер Предель рассказал, что в настройках обсерватории произошли изменения, которые не были вызваны с Земли. За время полета неполадки были обнаружены у трех блоков электроники модулей, а две из трех включенных камер чувствительны к засветке при определенных положениях аппарата по отношению к Солнцу.

"В данный момент eROSITA проходит ограниченную программу калибровки и подтверждения характеристик только с тремя зеркальными модулями. В пятницу, 11 октября, еще одно внутреннее обследование определит, как действовать далее", — заявили в команде eROSITA. Однако указывается, что все зеркальные модули и системы работают "превосходно".

Пуск российско-германской обсерватории "Спектр-РГ" состоялся 13 июля с космодрома Байконур при помощи ракеты "Протон-М" и разгонного блока ДМ-03. Космический аппарат должен занять окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, перелет к которой потребует около 100 суток.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
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