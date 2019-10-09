Американский истребитель F-16 разбился в Германии, пилот катапультировался

Берлин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Истребитель американских ВВС потерпел крушение в ФРГ, пилот катапультировался, он направлен в больницу, сообщила во вторник пресс-служба полиции города Триер, это подтвердила пресс-служба авиабазы США Шпангдалем.

"Самолет американских военно-воздушных сил F-16 Fighting Falcon потерпел крушение сегодня около Цеммера, Германия, во время стандартного тренировочного полета", - сказано в сообщении пресс-службы.

Пилот, как сообщается, получил "незначительные травмы".

ЧП произошло около 16:15 мск. Самолет упал над лесом. В дежурную часть поступило сразу несколько сообщений о крушении самолета. Причина крушения неизвестна. На месте ЧП в настоящее время находится полиция и спасатели. Дороги у места происшествия перекрыты.

Ранее сообщалось, что в середине сентября во Франции потерпел крушение бельгийский самолет того же типа.