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09.10.2019
Военное обозрение

NI: Российская суперкавитирующая торпеда "Шквал" уникальна и сегодня

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Одним из самых инновационных подводных вооружений, разработанных Советским Союзом, была суперкавитирующая торпеда ВА-111 "Шквал". В XXI веке продемонстрированный ею общий принцип по-прежнему остаётся актуальным для ВМС всего мира.

Источник изображения: topwar.ru

Традиционно для подводного оружия действует ограничение скорости, которое задаёт сама среда. "Шквал" решал эту проблему, превращая воду перед собой в пар. Двигаясь фактически по газовой среде, торпеда сталкивается с гораздо меньшим сопротивлением, что позволяет ей перемещаться со скоростью до 200 узлов. Этот процесс известен под названием суперкавитация.

Как и у любого оружия у него есть недостатки. О них решили поразмышлять на страницах NI (National Interest). Во-первых, газовый пузырь и двигатель очень шумные. Любая подводная лодка, которая запускает суперкавитирующую торпеду, немедленно выдаёт свое примерное местоположение. Другим недостатком такой торпеды является невозможность использования традиционных систем наведения. Газовый пузырь и ракетный двигатель производят достаточно шума, чтобы оглушить встроенную в торпеду систему активного и пассивного гидролокатора.

Источник изображения: topwar.ru

Актуальны до сих пор?

Между тем российские подводные лодки по-прежнему являются единственными на планете, оснащенными суперкавитирующими торпедами, модернизированными версиями "Шквала" с обычной, неядерной, боеголовкой. Промышленность РФ также предлагает экспортную версию "Шквал Э".

Иран утверждает, что имеет собственную суперкавитирующую торпеду, которую он называет Hoot, и которая, как предполагается, представляет собой всё тот же "Шквал". В 2004 году немецкий оборонный подрядчик Diehl-BGT объявил о создании Barracuda, торпедного демонстратора технологий, предназначенного для перемещения со скоростным потолком до 194 узлов. Однако проект так и не смог продемонстрировать ничего вменяемого.

"Шквал", шумное, но эффективное оружие, разбивает прежнюю парадигму подводной войны, отмечает издание. Торпеда с 200 узлами скорости – привлекательная возможность, поскольку военно-морское соперничество обостряется, как в Атлантическом, так и на Тихом океанах. Она актуальна и спустя десятилетия после окончания Холодной войны.

Видимо, - подытоживает статья, - мы сможем увидеть еще больше военно-морских флотов, принимающих на вооружение суперкавитирующие технологии и соответствующим образом корректирующих свою подводную тактику. Подводная война станет намного громче и смертоноснее.

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Страны
Германия
Иран
Россия
Продукция
Barracuda
РС-20
Шквал
Компании
АВИТИ НПО
Проекты
Ядерный щит
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