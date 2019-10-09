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09.10.2019
Российская газета

Начались крупнейшие учения стран ОДКБ "Эшелон-2019"

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Источник изображения: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ

Сегодня на российском полигоне "Мулино" дан старт учениям "Эшелон-2019" государств - членов ОДКБ.

Учения - специальные и проводятся впервые. Основная задача - создание совместной системы материально-технического обеспечения войск ОДКБ.

В бой идут одни МТУ-20. Примерно так можно было бы описать начало учений. МТУ-20 - это танковый мостоукладчик. С его помощью военным предстояло наводить мосты и грузить технику военнослужащим из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана.

Но это только начало первого этапа учений, которые продлятся до конца октября и пройдут на территории трех стран: помимо России еще на белорусских и таджикских полигонах.

На первом этапе предстоит отработать вопросы организации материально-технического обеспечения, порядок пересечения государственной границы, а также организацию погрузки вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт

Второй этап учения посвящен организации восполнения боеприпасов: отработают эвакуацию техники к местам ремонта силами ремонтно-эвакуационных групп, подачу боеприпасов и других материальных средств с использованием авиации (Ми-8), произведут развертывание района массовой заправки техники и многие другие элементы, необходимые для успешных действий войск в современных конфликтах.

"Необходимость подобного формата продиктована актуальностью развития системы материально-технического обеспечения войск ОДКБ, как одного из важнейших направлений обеспечения коллективной безопасности ОДКБ", - сказал на церемонии открытия начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В ходе второго этапа на территории Беларуси планируется проработать вопросы применения сил и средств разведки.

На третьем этапе в Таджжикистане будут отработаны вопросы проведения совместных операций на территории государств ОДКБ.


Тимофей Борисов

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