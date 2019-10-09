Войти
09.10.2019
WarSpot

На службе у "Паладина"

233
0
0

Работа экипажа американской самоходной гаубицы M109A6 — днем и ночью

Американская самоходная гаубица M109, более полувека состоящая на вооружении армии США и многочисленных союзников, уходить "на пенсию" не собирается. Если за рубежом её кое-где теснят более свежие разработки, то собственно в Соединенных Штатах система поддерживается на уровне современных требований путем постоянных модернизаций. Собственно, современная модификация M109A7 уже мало похожа на машины первых серий, и вряд ли она последняя.

Этот ролик снят в сентябре 2019 года во время учений и позволяет взглянуть на работу экипажа "Паладина" вблизи. Прежде всего, конечно, привлекает внимание простор в рубке, в которой заряжающие лихо управляются со 155-мм снарядами весом около 40 килограммов и зарядами к ними. При этом ограждение у пушки отсутствует, поэтому платить за свободное пространство приходится постоянным вниманием при откате — казенник тяжёлого орудия ротозейства не простит!

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M109
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.04.2019
Эстафета трофеев
01.03.2019
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
03.05.2018
НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ
28.03.2018
Тихая гроза морей
15.11.2017
Неоткрытые острова
25.05.2016
Со свалки – в десятку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:17
  • 1
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 09.10 05:44
  • 13
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
  • 09.10 04:00
  • 2
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 00:10
  • 116
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.10 21:43
  • 12
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 08.10 20:06
  • 4
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 08.10 20:01
  • 3
Официальный Дамаск контролирует почти всю территорию Сирии - Минобороны РФ
  • 08.10 19:54
  • 1
Редкий зверь: вертолет-штурмовик Ка-29 замечен на учениях морпехов
  • 08.10 19:40
  • 1
СМИ сообщили о контракте между РФ и Китаем на разработку программного обеспечения для системы предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 19:05
  • 15
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 08.10 18:50
  • 4
Проект вертолета Bell 360 Invictus
  • 08.10 18:44
  • 34
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 08.10 18:09
  • 1
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
  • 08.10 17:58
  • 1
Китайская армия отказывается от автомата-буллпапа QBZ-95
  • 08.10 15:30
  • 1
ВКС завершили тестирование нового спутника "ГЛОНАСС-К"