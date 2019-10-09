На службе у "Паладина"

Работа экипажа американской самоходной гаубицы M109A6 — днем и ночью

Американская самоходная гаубица M109, более полувека состоящая на вооружении армии США и многочисленных союзников, уходить "на пенсию" не собирается. Если за рубежом её кое-где теснят более свежие разработки, то собственно в Соединенных Штатах система поддерживается на уровне современных требований путем постоянных модернизаций. Собственно, современная модификация M109A7 уже мало похожа на машины первых серий, и вряд ли она последняя.

Этот ролик снят в сентябре 2019 года во время учений и позволяет взглянуть на работу экипажа "Паладина" вблизи. Прежде всего, конечно, привлекает внимание простор в рубке, в которой заряжающие лихо управляются со 155-мм снарядами весом около 40 килограммов и зарядами к ними. При этом ограждение у пушки отсутствует, поэтому платить за свободное пространство приходится постоянным вниманием при откате — казенник тяжёлого орудия ротозейства не простит!