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09.10.2019
ЦАМТО

Сухопутные войска Таиланда получат новую партию вертолетов 480B компании Enstrom

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Enstrom_480B
Enstrom 480B. Фото пользователя Michael Brazier с сайта airliners.net.

ЦАМТО, 8 октября. По информации СМИ, группа военнослужащих армейской авиации Сухопутных войск Таиланда проходит подготовку в США перед получением шести дополнительных вертолетов 480B компании Enstrom Helicopters.

Как сообщает Heliopsmag.com, в течение четырех недель 36 летчиков и технических специалистов, разделенных на две группы, на объектах Enstrom в Меномини (шт.Мичиган) пройдут обучение пилотированию и обслуживанию вертолетов, которые вскоре будут отправлены в Таиланд.

В марте 2019 года Enstrom Helicopters объявила о продаже через своего представителя, M-Landarch, шести вертолетов модели 480B, которые будут использоваться для начального обучения и повышения квалификации летчиков в интересах СВ Таиланда. Контракт на сумму 12 млн. долл. также включает обучение и техническое обслуживание. Машины будут поставлены до конца 2019 года.

Вертолеты для Таиланда будут отличаться рядом особенностей с учетом их предназначения для обучения. В частности, они получат специальную двойную приборную панель, которая предоставляет инструктору и обучаемому собственный набор приборов, авионику Garmin и тактическую систему радиосвязи RT-7000 компании Cobham RT-7000. Кабина будет адаптирована для применения с очками ночного видения.

В феврале 2010 года Enstrom Helicopters объявила о заключении первого контракта на поставку СВ Таиланда 16 вертолетов 480B с газотурбинным двигателем. Первые три машины были доставлены в страну в июле 2011 года, еще три – в сентябре и четыре – в декабре того же года. Вертолеты были официально приняты на вооружение в январе 2012 года. Поставка была полностью завершена в июне 2012 года.

Вертолеты модели 480B в основном используются для обучения пилотов, а также проведения поисково-спасательных операций, ведения разведки и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

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Страны
США
Таиланд
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