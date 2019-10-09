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09.10.2019
Военное обозрение

Названа "ахиллесова пята" грядущих учений НАТО в Восточной Европе

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Как уже сообщалось, НАТО готовит проведение наиболее масштабных учений в Восточной Европе за последние 25 лет. При этом в западных СМИ маневры обозначены как наиболее представительные со времён окончания Холодной войны.

Источник изображения: Фейсбук/армия США

В общей сложности в них планируют задействовать 37 тысяч военнослужащих. Причём 20 тысяч из них будут военнослужащими армии США.

Учения получили название "Защитник Европы". По словам представителя американского штаба в Европе генерала Флинна, учения станут "прекрасной возможностью направить свои силы на повышение безопасности наших союзников, в том числе в спорные регионы".

Запланирована переброска американских военных в порты Германии и Польши, откуда они должны будут рассредоточиться по обширному району проведения маневров, в который входят те же Польша с Германией, а также страны Прибалтики, Грузия, по некоторым данным, Болгария и Румыния.

Стоит акцентировать внимание на заявлении о "спорных территориях". Речь идёт, например, о Грузии, которую в НАТО пытаются определять территориально "вместе" с Абхазией и Южной Осетией". Также важно отметить, что американцы планируют заняться переброской тяжёлой техники в Восточную Европу, включая ту же Грузию. Это танки, самоходные гаубицы, бронетранспортёры и др.

Эксперты при этом говорят об "ахиллесовой пяте" натовских маневров. Состоит она в следующем: запланированные к участию в учениях 37 тысяч военнослужащих командованию придётся рассредоточить на гигантских площадях: от немецких портов на севере Европы до грузинских причерноморских территорий. Это более миллиона квадратных километров только суши. По понятным причинам, основную роль будет играть американский военный контингент, который будет "по частям", если можно так выразиться, "добавляться" к местным контингентам – контингентам тех же Грузии, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и др. Если эти учения – отработка военных мер против России, то в НАТО должны понимать, что ВС РФ в случае реальных боевых действий не станут сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как американцы будут разгружать технику и личный состав в портах на Балтике и на Чёрном море. По сути, учения НАТО могут свестись к одному: "если допустить, что Россия даст возможность американским военнослужащим высадиться и далее – уже по суше – разнородными группами переместиться к местам проведения маневров".

Если сосредотачивать большое число тяжёлой техники в Прибалтике – есть проблема с транспортной инфраструктурой, включая мосты которые, как выясняется, не выдерживают "Абрамсы". Если основные силы перебрасывать дальше, то нужно "распылить" тысяч 10-15 военнослужащих по огромным территориям, что априори не даёт возможности сформировать ударный кулак. В самих США говорят, что все последние десятилетия учения сводились к маневрам на ограниченной территории, на одном-двух полигонах. Недавние учения на севере Европы показали, что слаженности в разношёрстных подразделениях добиться оказалось колоссально сложно.

Вдобавок в немецком парламенте фракция "Левых" и вовсе предложила закрыть немецкие порты для высадки американских войск и одновременно отказаться от участия в маневрах, "являющихся отголоском Холодной войны".

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