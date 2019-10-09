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09.10.2019
Военно-промышленный курьер

Перевооружение армии и флота РФ обойдется в 1,5 трлн рублей

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Источник изображения: vpk-news.ru

На реализацию задач по перевооружению армии и флота в текущем году выделено свыше 1,5 трлн рублей, более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

Он отметил, что в настоящее время войска получили более 2300 единиц новой и модернизированной техники.

По его словам, по основным образцам плановые показатели закупок и модернизации выполнены на 47 процентов. По сравнению с прошлым годом темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7 процента. К концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68 процентов.

 "Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению", - заявил Шойгу. Министр обороны особо подчеркнул, что при выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется реализации программ импортозамещения.

"Останутся западные экономические санкции или нет - в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", — сказал глава военного ведомства.

Шойгу также отметил, что в текущем году реализовано 83 тыс тонн металлолома, а также иное имущество на сумму более 1,5 млрд рублей. От реализации лома чёрных, цветных и драгоценных металлов в бюджет поступило около 1 млрд рублей.  По его словам, в этом году в собственность субъектов и муниципальных образований Министерство обороны передало свыше 3300 объектов различного назначения.

"Почти 1000 единиц автомобильной и специальной техники передано в казну Российской Федерации", - добавил Шойгу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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