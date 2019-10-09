Casopis argument (Чехия): конфликт с Россией

Чешский политолог Оскар Крейчи выявляет основные источники вражды Запада и России сегодня. И отмечает, что причины для конфронтации были созданы намеренно и искусственно. Крейчи критически комментирует идейный свод законов НАТО, который при помощи СМИ формирует антироссийское общественное мнение в Европе.

Как с удовольствием сообщают на сайте Министерства обороны ЧР, "чешские пилоты самолетов JAS-39 Gripen завершили первый месяц воздушного патрулирования пространства над прибалтийскими государствами. Они в общей сложности пять раз приняли участие в операции мгновенного реагирования в рамках системы НАТО". Согласно тому же источнику, во всех случаях в операциях фигурировали самолеты воздушных сил Российской Федерации. Хотя "мгновенное реагирование" не предполагало стрельбы, а российские самолеты не вылетали за пределы воздушного пространства собственного государства, министр обороны прокомментировал те события, сказав, что "наши летчики на практике реализуют базовый принцип НАТО, то есть обеспечивают коллективную безопасность". Просто поражает, что представители армии Чешской Республики высказываются о необходимости защищаться от России как о чем-то само собой разумеющемся. К чему же они готовятся?

Чехия против России

На первый взгляд, антироссийская политика опирается на общественные настроения. Согласно июньскому пресс-релизу Центра исследований общественного мнения под названием "Граждане - о ситуации в мире и действиях ключевых игроков", 50% опрошенных выразили недовольство ролью России в развитии политической ситуации в мире (удовлетворенных было 12%). Не менее интересные данные также опубликовал Европейский совет по международным вопросам (это исследовательский и пропагандистский общеевропейский центр). Доклад Совета "Дайте людям то, что они хотят", опубликованный в сентябре текущего года, примечателен уже хотя бы странным выбором государств, которых касается обнародованная информация. Вопросы об отношении к России не задавались гражданам таких европейских стран, как прибалтийские республики, Украина, государства бывшей Югославии, Болгарии, и я уже не говорю о Белоруссии. В этой усеченной Европе Совет выяснял, как граждане 14 стран относятся к возможному конфликту США с Россией. Поскольку не давалось определения, о каком именно конфликте идет речь, весьма вероятно, что под словом "конфликт" большинство опрошенных подразумевали войну.

По результатам опроса, почти четверть чехов выразила желание встать в "конфликте" с Россией на сторону Соединенных Штатов. По степени готовности поддержать США чехи заняли третье место после непревзойденных поляков и, на удивление, датчан. Словаки, которые тоже выразили желание поддержать США в "конфликте" с Россией, также заняли третье место, но с конца. В целом, как говорится в докладе, избиратели "в конфликте между США и Россией однозначно предпочитают, чтобы Европейский Союз оставался нейтральным". Еще более выраженную нейтральную позицию занимают граждане в отобранных странах в том, что касается возможного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. Иными словами, в Чехии преобладают антироссийские настроения, но мало кто готов проливать кровь в случае "конфликта" с Россией в интересах самого главного союзника. Похоже, большинство чехов не проявляют той боевой решимости во имя реализации принципа "коллективной обороны", о которой рапортует Министерство обороны и сам министр.

Подпитываемый страх

Напрашивается вопрос, откуда берется несогласие половины чешской общественности с российской внешней политикой? Ответ, что в этом виноваты СМИ и школы, не полон. Ведь средства массовой информации, конечно, формируют общественное мнение, но журналисты и учителя только пересказывают информацию и передают взгляды, взятые из других источников. Одним из них, несомненно, является военно-политическая организация под названием НАТО. Достаточно ознакомиться с официальным сайтом Североатлантического альянса, где, в частности, опубликовано "Разоблачение пяти российских мифов". Открыв этот раздел, внизу вы найдете ссылку на длинный список других "опровергнутых" кремлевских мифов. Любому, кто хочет сделать карьеру в государственном управлении, общественных СМИ или богатых некоммерческих и неправительственных организациях, следует заучить все это назубок. Ведь понятно, что это своего рода "святое писание", и того, кто отклонится от описанного кодекса, неизбежно признают троллем.

Я лишь коротко прокомментирую этот идейный свод законов альянса. Раздел, посвященный взаимоотношениям НАТО с Россией, начинается со следующего утверждения: "С тех пор как Россия начала агрессию против Украины, российские власти обвиняют НАТО в серии враждебных операций и угроз". Не совсем так. Официальные и публичные обвинения в адрес Североатлантического альянса Москва впервые высказала в 1999 году во время бомбардировок Югославии и в связи с двумя волнами расширения НАТО (в 1999 и 2004 годах) на восток. Кроме того, некоторые страны-члены НАТО приложили руку к перевороту в Киеве в 2014 году, что также вызывало недовольство Москвы. Сам конфликт на востоке Украины неразрывно связан с опасениями не только Москвы, но и русских, проживающих на Украине, о том, что Украина и Крым превратятся в очередную базу Соединенных Штатов. Членство в НАТО Украине (а также Грузии и Северной Македонии) пообещали еще в 2008 году.

"Миф номер один: НАТО утверждает, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, так как сам хочет оправдать их размещение", - говорится на странице альянса. В качестве контраргумента приводится тезис о том, что Россия сама нарушила этот договор. Так утверждает Вашингтон, который поддержали европейские союзники. Россия это отрицает. Единственным доказательством могли бы быть испытания под совместным наблюдением. Но если причина выхода из ДРСМД - поведение России, то почему американские ракеты средней дальности, как о том заявил министр обороны США, в первую очередь хотят разместить в Азии, то есть против Китая?

"Миф номер три: союзники по НАТО слишком много тратят на оборону.

Реальность: сегодня мы оказались в самой непредсказуемой ситуации (в том, что касается безопасности) за много лет. Свою роль тут играет и самоуверенная Россия, и кибернетические и гибридные угрозы, и нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и постоянная террористическая угроза. Все союзники НАТО осознают, что в непредсказуемом мире мы вынуждены инвестировать в нашу безопасность". Приняв во внимание сложившуюся обстановку, в 2014 году союзники по НАТО приняли решение в течение ближайших десяти лет повысить военные расходы до двух процентов ВВП.

Аргументам против критики слишком высоких расходов недостает убедительного обоснования. Анализ потенциальных угроз и рисков, не отягощенный предрассудками и бизнес-интересами, может прояснить вопрос об оборонных расходах на уровне двух процентов ВВП. Быть может, это лишь пустая трата денег, а может, это оптимальный размер расходов или даже недостаточный. В альянсе ссылаются на официальную информацию из материала "Оборонные расходы стран НАТО (2012 - 2019)", но там собственные силы альянса не сопоставляются с силами потенциальных противников, то есть России и Китая, хотя это обязательное условие. При этом достаточно принять во внимание лишь некоторые дополнительные официальные данные, и все сразу же становится понятнее. Оборонные расходы стран НАТО превышают расходы потенциальных противников более чем на 900 миллиардов и продолжают расти. При этом, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, расходы России на оборону в последние годы не превышали 70 миллиардов долларов и сейчас сокращаются. Собственно европейские страны Североатлантического альянса (без США) потратили в прошлом году на оборону приблизительно в четыре раза больше, чем Россия. Аргументы на сайте НАТО столь наивны, что становится ясно: дискуссия бесполезна. Да и невозможна: отстоять подобную точку зрения можно, только заглушив всеми доступными средствами всякую дискуссию. Хотя, быть может, когда-нибудь Брюсселю поступит разумный приказ.

Неоправданный конфликт

Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде Источник изображения: © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

Ни на чем повышение роли искусственного интеллекта не сказывается так же сильно, как на системах вооружений. Кто видел парад Народно-освободительной армии Китая в честь 70-летия КНР, конечно, отметил, что мир кардинально изменился. Одна только продемонстрированная баллистическая ракета DF-41 обладает такими боевыми характеристиками дальности и боевой части, что вряд ли размещение американских ракет средней дальности в Азии, о котором заявил глава Пентагона, как-то изменит стратегический баланс сил. Тут стоит добавить, что на прошлой неделе, присутствуя на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что Россия поможет Китаю в разработках систем своевременного предупреждения о ракетном нападении. Таким образом, оборона этой страны будет усовершенствована и поднята на качественно новый уровень. Помогать кому-либо в укреплении обороны (что в данном случае делает Россия, в том числе, поставляя комплексы С-400 и С-500 Китаю) - значит не верить в конфликт с этой страной. В сентябре в Оренбургской области, то есть на границе Европы и Азии, прошли войсковые учения "Центр-2019". Помимо российских и китайских военнослужащих, в них участвовали солдаты нескольких центральноазиатских республик. Кроме того, бок о бок задачи отрабатывали военнослужащие из Индии и Пакистана. Бессмысленное давление Вашингтона и Брюсселя на Москву и Пекин создает на востоке Евразии пока неформальный, но уже сегодня непобедимый блок.

Те, кто говорят о присущей России агрессивности и призывают к дальнейшему вооружению и санкциям, раздувают искусственный, совершенно неоправданный, но при этом опасный конфликт. Россия, конечно, не идеальное государство (таких вообще нет). Но не стоит отрицать, что желание разрушить многообещающие отношения после развала СССР исходило от Запада, и признать этот факт - значит извлечь урок. Никаких объективных причин для конфронтации Запада и России не существует. Есть только идейные стереотипы и заинтересованность определенных, совершенно конкретных политических, экономических и военных групп в том, чтобы напряженность росла.

За последние два десятилетия ситуация в отношениях с Россией приняла невиданный прежде оборот. Накопилась масса причин для недоверия. Однако на сайте НАТО, который я цитировал, сказано кое-что очень важное и правдивое: мы действительно оказались в "самой непредсказуемой ситуации (в том, что касается безопасности) за много лет". Изменить положение к худшему может малость. Но и к лучшему тоже, правда, пока на то нет доброй воли.

Оскар Крейчи (Oskar Krej)