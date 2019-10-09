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09.10.2019
ТАСС

Китайский спутник неизвестного назначения сгорел в атмосфере

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Аппарат был запущен в ноябре 2012 года

ТАСС, 8 октября. Запущенный в 2012 году экспериментальный китайский спутник по отработке неизвестных технологий Xinyan-1 сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).

Аппарат сошел с орбиты в субботу. Последний раз был зафиксирован средствами наблюдения в ночь на 5 октября, затем сгорел в районе Южной Африки.

Он был запущен в ноябре 2012 года при помощи двухступенчатой ракеты-носителя. В задачи спутника входило тестирование новых космических технологий. Какие конкретно технологии испытывались, не уточнялось. По данным некоторых специализированных порталов, аппарат проводил испытания высокочастотной широкополосной связи. Такие технологии часто применяются в военных целях.

Вместе с этим аппаратом на орбиту был выведен Huanjing 1C для наблюдения за глобальными стихийными бедствиями.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
США
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