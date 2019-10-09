Достанет до Австралии: в США пугают боевым радиусом Су-57 в Азии

После сообщений о том, что вооруженные силы Мьянмы заинтересованы в закупке российских истребителей Су-57 для модернизации своего авиационного парка, а также недавнего заявления посла этой страны в Москве по данному вопросу, оценка возможных последствий такого приобретения для безопасности государств Юго-Восточной Азии представляется весьма актуальной, пишет американское издание Military Watch.

Источник изображения: topwar.ru

Этот самолёт имеет шансы стать действительно исключительным по своему значению для ВВС Мьянмы, поскольку он обладает потенциалом по нанесению ударов на большой дистанции, что обеспечит сдерживающий потенциал не только в отношении соседних государств, но и для целей, находящихся на существенном удалении. В частности, западные СМИ приводят в качестве примера возможность Мьянмы "дотянуться" до Австралии.

Су-57 в экспортном варианте может быть оснащен гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал". Очевидно, что сочетание двух этих решений друг с другом дает в итоге крайне эффективное и современное средство военного сдерживания.

Боевой радиус Су-57 составляет 2700-2750 км, что в сочетании с дальностью полета Х-47М2 позволит при необходимости уничтожать объекты на расстоянии до 4700-5200 км. Сама ракета является гиперзвуковой и может маневрировать в полете, поражать движущиеся цели, такие как эсминцы и армейские конвои с высокой точностью.

Источник изображения: topwar.ru

Угроза за пределами региона

Истребители Су-57 смогут наносить гиперзвуковые ракетные удары по целям вплоть до Ближнего Востока, включая нефтяные поля на востоке Саудовской Аравии. Об этом пишет Military Watch. Издание сообщает, что в этом государстве, по крайне мере раньше, искали приют члены группировки, которая совершала нападения на силовиков Мьянмы, входивших в миссии ООН. И, как считает Military Watch, в Мьянме об этом не забыли.

Радиус охвата также включает в себя Индию, Пакистан, обширную океаническую зону. Гипотетически совершая вылеты из восточной части Мьянмы, истребители Су-57 "достанут" до Японии, а также покроют всю Юго-Восточную Азию вплоть до северо-западного побережья Австралии (как уже отмечалось выше).

Аналитики размышляют о том, что у Мьянмы есть планы стать крупной военной державой, обладающей значительными возможностями для нанесения ударов и проецирования силы. Развёртывание Су-57, оснащенного новейшими ракетами, может быть именно тем, что необходимо стране для реализации этого замысла. Хотя станет ли Россия поставлять ракеты Х-47М2 на экспорт, ещё неизвестно. Зато известно, что Су-57 продавать за рубеж РФ готова.