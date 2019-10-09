Вспомогательный флот ВМФ РФ получит 176 судов

Военно-морской флот (ВМФ) России получит в октябре четыре судна вспомогательного флота. А вспомогательный флот получит до 2027 года 176 судов. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, 8 октября, на селекторном совещании.

"Всего в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года на флот поступит 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота", — цитирует главу Минобороны телеканал "Звезда".

Также Шойгу отметил, что на следующий год и плановый период до 2022 года в гособоронзаказ дополнительно включено строительство трех дноуглубительных судов и пяти средних танкеров.

По словам министра, этот вопрос сохраняет свою актуальность в связи с интенсивным обновлением корабельного состава ВМФ. В этом направлении ведется активная работа.

26 сентября в Минобороны сообщили, что в настоящее время находятся на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус находятся две российские подлодки и два боевых корабля.