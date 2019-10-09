Песков прокомментировал слова Трампа о новых вооружениях

Россия очень внимательно следит за действиями Вашингтона, связанными с разработкой нового вооружения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Научно-исследовательские работы по созданию ракет средней дальности в нарушении договора стали причиной для разрушения очень важного с точки зрения международной безопасности договора", — напомнил он.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о разработке нового "невероятного" оружия, кремлевский спикер отметил, что Москва опасается нового витка гонки вооружений.

Ранее 8 октября Трамп рассказал, что США сейчас разрабатывают "невероятные новые вооружения".

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Подобные ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел.