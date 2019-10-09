Шойгу: Снимут санкции или нет, зависеть от иностранных технологий нельзя

Свыше полутора триллиона рублей выделено в текущем году на перевооружение армии и флота. Об этом во вторник на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, более 70 процентов из этих средств направлены на серийные закупки современного вооружения и техники.

"Войска уже получили более 2,3 тысяч единиц новой и модернизированной техники", - сказал глава военного ведомства, уточнив, что темп поставок высокотехнологичного оружия в войска по сравнению с прошлым годом вырос на 6,7 процента. Министр пояснил, что по основным образцам плановые показатели закупок и модернизации техники и вооружений выполнены на 47 процентов.

К концу 2019 года, по словам министра обороны, доля современного вооружения в войсках составит 68 процентов, что позволит военным и "впредь гарантированно решать задачи по предназначению".

Сергей Шойгу особо подчеркнул, что при выполнении гособоронзаказа большое внимание уделяется импортозамещению. "Вне зависимости от того, останутся ли западные экономические санкции или нет, мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", - указал он.

Еще одно приоритетное направление деятельности Минобороны - строительство военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для военнослужащих и членов их семей. На эти цели в 2019 году было выделено почти 168 миллиардов рублей.

В итоге к началу октября было принято в эксплуатацию 2 338 зданий и сооружений, что на 15 процентов больше, чем годом ранее. К концу декабря это число, по словам Сергея Шойгу, увеличится до 3 751 объекта.

На селекторе было отмечено, что в 2019 году министерство обороны выполнило обязательства по обеспечению жильем в отношении почти 85 тысяч семей. Кому-то было предоставлено постоянное, кому-то - служебное жилье, некоторым выплачены компенсации за наем жилья, другие получили жилье в рамках накопительно-ипотечной системы.

Министр также рассказал, что продолжается процесс высвобождения имущества, не имеющего перспектив использования в Вооруженных Силах. Так, в 2019 году в собственность субъектов и муниципальных образований были переданы свыше 3,3 тысяч объектов различного назначения. В казну РФ военные передали почти тысячу автомобилей и специальной техники.

Далее в ходе селекторного совещания глава Минобороны коротко остановился на развитии вспомогательного флота. Эта тема актуальна, по его словам, в связи с интенсивным обновлением корабельного состава. "В октябре ВМФ получит 4 судна вспомогательного флота. В гособоронзаказ на следующий год и плановый период до 2022 года дополнительно включено строительство 3 дноуглубительных судов и 5 средних танкеров. Всего на флот в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года поступит 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота", - рассказал Сергей Шойгу.

Иван Петров