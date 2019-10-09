Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории

Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет. В последующие годы он не только приобрел широкое распространение, но и оставил свой след в мировой истории, сообщает The National Interest.

Есть мнение, что крупнокалиберные пулеметы были созданы для более эффективного уничтожения пехоты противника. Однако гораздо более ценной особенностью такого оружия является возможность уничтожать легкобронированную технику.

Разработка ДШК началась в конце 1920-х годов. Уже известному к тому моменту конструктору Василию Дегтяреву поручили создать крупнокалиберный пулемет, предназначенный в первую очередь для борьбы с самолетами противника. Вскоре Дегтярев представил свой ДК, отличавшийся низкой скоростью стрельбы и магазином всего на 30 патронов. Эти недостатки стали причиной модернизации пулемета, проведенной Георгием Шпагиным - будущим создателем не менее известного ППШ. Он разработал модуль ленточного питания и произвел еще несколько улучшений, и уже в конце 1930-х годов началось серийное производство ДШК.

"Душка" использует патроны 12,7108 мм. Они на 9 мм длиннее, чем используемые американским M2 12,7x99 мм, и за счет этого ДШК может пробивать броню толщиной до 15-20 миллиметров на расстоянии до пятисот метров. Как правило, M2 считается чуть более точным, в то время как ДШК - более простым в обслуживании. За время войны было выпущено около 9 тысяч ДШК. Их устанавливали на грузовиках ГАЗ-АА, патрульных и торпедных катерах, бронепоездах, танках Т-40 и т.д.

Даже на поздних этапах войны немецкая авиация порой доставляла немало проблем советским танкам, поэтому вскоре ДШК стали ставить на танки ИС-2 и самоходки ИСУ-152. Это позволяло не только отпугивать и уничтожать атакующие самолеты противника, но и стрелять по засевшим на верхних этажах снайперам в условиях городской застройки.

ДШК доказал свою полезность в ходе войны, поэтому вскоре после ее окончания был разработан усовершенствованный ДШКМ, в котором изменили конструкцию узла подачи ленты и крепление ствола. Считается, что было произведено более миллиона таких пулеметов. Они экспортировались в страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы. Китай создал свою собственную копию под названием Тип 54, лицензионное производство также осуществлялось в Пакистане, Иране, Югославии, Румынии и Чехословакии.

Это оружие оставило заметный след в истории. В ходе битвы при Денбьенфу в 1954 году бойцы Вьетминя под командованием генералда Во Нгуен Зяпа окружили укрепленную базу, имевшую ВПП для приема самолетов со снабжением, а также обеспечения полетов разведчиков и истребителей. Вьетнамцы развернули около ста пулеметов ДШК, а также восемьдесят более тяжелых 37-миллиметровых зенитных орудий на позициях, позволявших контролировать взлетно-посадочную полосу. В результате французские военные потеряли 62 самолета и лишились надежного пути снабжения. После семинедельной осады они сдались, что привело к окончанию французского колониального присутствия в Юго-Восточной Азии.

ДШК активно использовались в качестве зенитного оружия и в ходе Вьетнамской войны. Они были не так смертоносны, как более тяжелые зенитные орудия, зато их было легче переправлять в Южный Вьетнам, Камбоджу и Лаос. При этом "Душки" были очень эффективны против вертолетов и небольших самолетов-разведчиков, таких как O-1 Bird Dog. Именно пулеметный огонь, а не ракеты "земля-воздух" и "воздух-воздух", стал основной причиной потерь американской авиации во Вьетнаме.

Пулемет также использовался для нейтрализации бронетехники. Он позволял уничтожать легкие бронетранспортеры, такие как M113, и даже некоторые БМП. В результате американская техника более позднего периода (ударный вертолет Apache, БМП M2 Bradley IFV и Stryker) создавались с учетом защиты от ДШК.

СССР, в свою очередь, продолжал устанавливать ДШК (ДШКТ) на танки и другие боевые машины. Установленные на танковых башнях громоздкие пулеметы, смотрящие в небо, стали одним из символов советской военной мощи, пишет NI.

Однако во время войны в Афганистане советские военнослужащие смогли ощутить, насколько неприятно находиться под обстрелом из этого пулемета. Пользуясь открытой местностью, боевики широко использовали "Душки", чтобы обстреливать противника с укрепленных позиций в горах и пещерах. Они также успешно использовались душманами для уничтожения советских самолетов и вертолетов.

Даже Ирландская республиканская армия приобрела восемнадцать ДШК у Ливии. Один из них сбил вертолет британской армии в 1988 году.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке "Душки" начали устанавливать на пикапы и грузовики. Такие транспортные средства стали важнейшим элементом вооруженных формирований сомалийских полевых командиров и сыграли важную роль в сражениях на улицах Могадишо. Можно сказать, что ДШК поспособствовали широкому распространению "техничек" и "гантраков" в дальнейшем. Установленные на грузовиках ДШК и сегодня играют важную роль в конфликтах на территории Афганистана, Сирии, Ливии и Ирака.

По своим возможностям и характеристикам ДШК не сильно отличается от американского M2, однако этот пулемет оказал совершенно иное влияние на военный действия.

Илья Максимов