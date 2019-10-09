Хорош как никогда: в Польше оценили сирийскую закалку спецназа РФ
Польские эксперты уверены, что российские силы спецопераций находятся на пике своей боевой формы.
Польское издание Defence 24 посвятило статью тому, как изменился российский спецназ после войны в Сирии. Перевод статьи опубликован на портале ИноСМИ.
Автор Марчин Гавенда уже в начале статьи заявляет, что силы спецназначения РФ еще никогда не были так хорошо обучены и оснащены. Главная причина тому - сирийский опыт.
По мнению журналиста, долгие годы российский спецназ страдал от плохого оснащения. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Бойцы ССО используют современное оружие и экипировку. Причем они вольны выбирать оборудование как российского, так и зарубежного производства, исходя из своих предпочтений его эффективности.
В Сирии спецназовцы испытали ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм (разработан на смену пулемету Калашникова РПК-74).
Также они активно применяли новейшие глушители, прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения и лазерные дальномеры.
Широк спектр задач, который выполняли элитные подразделения в Сирии. Это наводка артиллерии и авиации, поиск и уничтожение пунктов командования и самих командиров, в том числе с использованием снайперских пар.
В любое время суток, невзирая на погоду, они десантируются с самолетов и вертолетов и проводят разведывательно-диверсионные рейды в тыл врага.
Автор отмечает, что бойцы могут действовать как в составе небольших групп, так и массово.
Хорошо оснащен спецназ техникой. Это бронеавтомобили нового поколения "Тайфун-К", "Рысь", "Тигр". В зависимости от ситуации ССО прибегают как к использованию тяжелой техники, вроде БТР-82А, так и легкой - багги и квадроциклов.
Обычной практикой для спецназа стало использование беспилотников для разведки.
Есть у них в арсенале и революционная разработка "Стрелец". Эта мобильная система позволяет бойцам поддерживать связь в режиме реального времени и быстро наводить на цель артиллерию и авиацию.
В завершении автор отмечает, что в Сирии спецназ получил опыт проведения операций в самой разной местности: пустынной, горно-лесистой и городской.
Ценные знания в области планирования, разведки и анализа приобрели и представители Командования сил специальных операций.
Олег Корякин
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