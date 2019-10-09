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09.10.2019
Российская газета

Хорош как никогда: в Польше оценили сирийскую закалку спецназа РФ

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Источник изображения: youtube.com

Польские эксперты уверены, что российские силы спецопераций находятся на пике своей боевой формы.

Польское издание Defence 24 посвятило статью тому, как изменился российский спецназ после войны в Сирии. Перевод статьи опубликован на портале ИноСМИ.

Автор Марчин Гавенда уже в начале статьи заявляет, что силы спецназначения РФ еще никогда не были так хорошо обучены и оснащены. Главная причина тому - сирийский опыт.

По мнению журналиста, долгие годы российский спецназ страдал от плохого оснащения. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Бойцы ССО используют современное оружие и экипировку. Причем они вольны выбирать оборудование как российского, так и зарубежного производства, исходя из своих предпочтений его эффективности.

В Сирии спецназовцы испытали ручной пулемет РПК-16 калибра 5,45 мм (разработан на смену пулемету Калашникова РПК-74).

Также они активно применяли новейшие глушители, прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения и лазерные дальномеры.

Широк спектр задач, который выполняли элитные подразделения в Сирии. Это наводка артиллерии и авиации, поиск и уничтожение пунктов командования и самих командиров, в том числе с использованием снайперских пар.

В любое время суток, невзирая на погоду, они десантируются с самолетов и вертолетов и проводят разведывательно-диверсионные рейды в тыл врага.

Автор отмечает, что бойцы могут действовать как в составе небольших групп, так и массово.

Хорошо оснащен спецназ техникой. Это бронеавтомобили нового поколения "Тайфун-К", "Рысь", "Тигр". В зависимости от ситуации ССО прибегают как к использованию тяжелой техники, вроде БТР-82А, так и легкой - багги и квадроциклов.

Обычной практикой для спецназа стало использование беспилотников для разведки.

Есть у них в арсенале и революционная разработка "Стрелец". Эта мобильная система позволяет бойцам поддерживать связь в режиме реального времени и быстро наводить на цель артиллерию и авиацию.

В завершении автор отмечает, что в Сирии спецназ получил опыт проведения операций в самой разной местности: пустынной, горно-лесистой и городской.

Ценные знания в области планирования, разведки и анализа приобрели и представители  Командования сил специальных операций.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Польша
Россия
Сирия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
ПКМ
РПК-16
РПК-74
Стрелец
Тайфун-К
Проекты
БПЛА
Тайфун
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