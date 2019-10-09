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09.10.2019
Российская газета

Танковая бойня на Синае: только один отряд египтян подбил 140 танков

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Источник изображения: Military Battles on the Egyptian Front by Gammal Hammad / wikimedia.org

Вспыхнувшая в октябре 1973 года война на Ближнем Востоке считается одним из самых крупных конфликтов второй половины XX века по масштабам применения бронетехники. Израиль и арабские армии задействовали в ней более 12 300 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Потери сторон при этом были огромными, их можно сравнить лишь с тем, что происходило в годы Второй мировой войны: менее чем за три недели противоборствующие стороны лишились почти 2 600 единиц бронетехники.

В преддверии очередной годовщины начала этого противостояния в Сети появилась фотография группы египетских бойцов, которые, как утверждается, уничтожили в общей сложности 140 танков противника. На счету только одного из запечатленных на фото военнослужащих 23 танка и 3 бронетранспортера.

Для вывода из строя бронетехники применялись советские противотанковые управляемые ракеты "Малютка", известные под натовским обозначением AT-3 Sagger, а также ручные противотанковые гранатометы РПГ-7.

Свое боевое крещение эти ПТУР получили во Вьетнаме, однако именно в октябре 1973 года это оружие использовалось так массировано. На израильские "Паттоны", М60, "Центурионы" и М113 обрушилась настоящая лавина ракет и реактивных противотанковых гранат. В результате на поле боя остались сотни горящих и взорвавшихся единиц техники.

"Малютки" и РПГ-7 после этого на долгое время стали одними из самых популярных противотанковых средств в мире. Они до сих пор состоят на вооружении многих стран мира.

"Малютки" все еще выпускают в Египте и Китае. На недавнем параде в Пекине модернизированный вариант ПТРК был представлен вместе новейшими разработками военно-промышленного комплекса Поднебесной.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Египет
Израиль
Китай
Продукция
9M14 Малютка
M113 БТР
РПГ-7
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