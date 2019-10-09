Официальное уведомление о планируемой поставке Украине дополнительных ПТРК Javelin

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 3 октября 2019 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Украине по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) дополнительных 150 противотанковых управляемых ракет FGM-148 Javelin и десяти переносных пусковых установок CLU Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 39,2 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки. Генеральным подрядчиком поставки выступит корпорация Raytheon.

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin, полученный вооруженными силами Украины, демонстрируемый во время военного парада в честь Дня независимости Украины в Киеве, 24.08.2018 (с) Gleb Garanich / Reuters

Напомним, что информация о том, что правительство США одобрило продажу Украине дополнительных 150 противотанковых управляемых ракет FGM-148 Javelin и двух пусковых установок CLU на сумму 39 млн долл. появилась со ссылкой на неназываемых американских официальных лиц несколькими днями ранее. При этом сообщалось, что данная поставка будет осуществлена вне пакета американской военной помощи Украине стоимостью 250 млн долл.

Видимо, в данном случае речь идет о поставке по линии FMS систем Javelin, возможно, за счет средств самой Украины (хотя не исключено и финансирование через какие-либо программы помощи), при этом системы будут поставлены новыми.

Ранее в апреле-мае 2018 года США поставили Украине в счет военной помощи из наличия американской армии 37 переносных пусковых установок СLU (в том числе две для использования на запчасти) и 210 противотанковых ракет Javelin, а также несколько тренажеров Basic Skill Trainers (BST). Заявленная стоимость поставки составляла 47 млн долл.