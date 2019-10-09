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09.10.2019
bmpd.livejournal.com

Модернизация тяжелых самоходных артиллерийских систем 2С4 и 2С7М

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Как сообщило 3 октября 2019 года информационное агентство РИА Новости, компания "Уралтрансмаш", входящая в в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в состав госкорпорации "Ростех") объявила о завершении работ по модернизации мощной 203-мм самоходной пушки "Малка" и 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.

240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" из состава 45-й артиллерийской Свирской ордена Богдана Хмельницкого бригады большой мощности Западного военного округа, дислоцированной в Тамбове, март 2019 года (с) Министерство обороны России

На 203-миллиметровой "Малке" заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, обновили оборудование: аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

На миномете 2С4 "Тюльпан" установили новые системы связи, позволяющие орудию работать в единой системе тактического звена, а также современные приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанцию и вооружение.

Первые модернизированные 240-миллиметровые самоходные "Тюльпаны" уже поступили в Сухопутные войска.

2С7М "Малка" - модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданный в 1980-х и до сих пор считающийся одной из самых мощных пушек в мире. Установка предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Однако главное преимущество этого оружия - возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
Ядерный щит
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