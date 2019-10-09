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09.10.2019
bmpd.livejournal.com

Евпаторийский авиаремонтный завод передал ВКС России первый отремонтированный штурмовик Су-25

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Евпаторийский авиаремонтный завод передал ВКС РФ первый отремонтированный Су-25 из шести заказанных

АРЗ в Евпатории передал заказчику первый отремонтированный Су-25, бортовой номер 34 красный. В работе ещё пять машин..

Освоение капремонта началось еще в начале 90-ых годов по заказу минобороны Украины.

Наш блог ранее уже сообщал, что ГУП РК "Евпаторийский авиационный ремонтный завод" (бывший 316-й авиаремонтный завод), наряду с возобновлением с 2015 года ремонта самолетов-амфибий Бе-12 авиации Черноморского флота, приступило и к ремонту штурмовиков Су-25 ВКС России. Сообщалось, что первый штурмовик Су-25 поступил в ремонт на завод в конце 2015 года - на снимках того времени были видны два ремонтирующихся Су-25 с белыми бортовыми номерами "10" и "30".

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бе-12
Су-25
Проекты
ЧФ
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