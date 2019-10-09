The Washington Times (США): Грузия — это ключ к очередному перестроению геополитических стратегий

Китай, Россия, США и Европа ищут возможности для повышения уровня стабильности, обеспечения экономического развития и приобретения стратегических преимуществ. Эти траектории пересекаются на Кавказе, где все ключевые игроки стремятся создать себе позиции политического влияния и экономических преимуществ, считает автор.

Все движущиеся фигуры сходятся в Кавказском регионе

От Европы до Азии происходит перестройка геополитических стратегий, и все движущиеся фигуры сходятся в Кавказском регионе, куда входят три постсоветские страны: Грузия, Армения и Азербайджан.

Грузия - это ключ. Эта страна находится в центре действия, и ставки для США вряд ли могут быть выше. Китай контролирует Евразию посредством своей амбициозной инициативы "Один пояс, один путь". Россия, которая сейчас переживает упадок, стремится присоединиться к активной деятельности Китая и одновременно сохранить за собой статус гегемона на постсоветском пространстве. Центральная Азия демонстрирует свой экономический потенциал посредством важных реформ, а Турция вынашивает новые концепции своей стратегической значимости в неевропейском будущем.

Китай, Россия, США и Европа ищут возможности для повышения уровня стабильности, обеспечения экономического развития и приобретения стратегических преимуществ. Эти траектории пересекаются на Кавказе, где все ключевые игроки стремятся создать себе позиции политического влияния и экономических преимуществ, где оси Север-Юг и Восток-Запад пересекаются.

Хотя США сохраняют присутствие в Персидском заливе и Афганистане, регионам бывшего Советского Союза, включая Кавказ и Центральную Азию, зачастую уделяется мало внимания.

Поскольку отношения Вашингтона с Арменией и Азербайджаном остаются сложными из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха, длящегося с 1988 года, прозападная Грузия - наряду с Израилем (так в тексте - прим. ред.) - остается самым надежным и верным другом и союзником Америки в этом регионе.

Грузия располагается на кавказском сухопутном коридоре, соединяющем Европу и Азию, между Черным и Каспийским морями. В прошлом ее завоевывали персы, османы, русские и монголы. И каждый раз грузины давали отпор своим угнетателям. После распада Советского Союза Грузия вновь стала независимым государством, оказавшимся в нестабильной обстановке. У Грузии есть стабильное демократическое правительство, которое упорно работает над тем, чтобы укрепить связи с Западной Европой и США, особенно последние несколько лет. Однако на этом пути необходимо действовать умело и осторожно.

Поддержав реакцию Америки на теракты 11 сентября и ее вторжение в Ирак, Грузия отправила 3,5 тысячи своих военных в Афганистан и Ирак. В 2008 году Россия вторглась в Грузию и захватила Южную Осетию и Абхазию, и 20% грузинских территорий до сих пор находятся под контролем России.

Именно об этом говорил Георгий Гахария, когда в сентябре он стал новым премьер-министром Грузии: "Оккупированы 20% экономики Грузии, оккупированы 20% развития Грузии, 20% потенциала развития страны, оккупированы 20% ее человеческого капитала, и в этом состоит самый большой вызов для нашей безопасности. Это более всего тормозит развитие нашей страны в целом". Гахария также заявил, что США - это ближайший союзник Грузии и что реализация мер по обеспечению интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО являются его важнейшими внешнеполитическими приоритетами.

Гахария пришел на должность премьер-министра, имея за плечами внушительный послужной список. Проработав много лет в международном бизнесе - в том числе с немецкой компанией Lufthansa Airlines - Гахария пришел в грузинскую политику в качестве уполномоченного по правам предпринимателей. Занимая должности секретаря совета национальной безопасности, министра экономики и министра внутренних дел, он всегда стремился к проведению реформ, призванных повысить уровень подотчетности, открытости и прозрачности.

Его успехи в экономическом секторе стали одной из причин того, что недавно Грузия заняла шестое место по индексу легкости ведения бизнеса, который рассчитывается Всемирным банком. Грузия занимает более высокое место, чем большинство стран Евросоюза, когда речь заходит об эффективности работы правительства и восприятии коррупции.

В своей речи на церемонии вступления в должность Гахария призвал к "разумному и рациональному" использованию всех "существующих форматов" взаимодействия с Россией и решения проблемы оккупации грузинских территорий. Гахария понимает, что непосредственная военная конфронтация с Россией обернется катастрофическими результатами. Он также не забыл и о том, что перед тем военным вторжением Россия провела кибератаки, которые обернулись сбоями в работе грузинского правительства и его финансовых институтов.

Гахария обладает необходимым опытом и навыками для того, чтобы привести Грузию в Евросоюз и НАТО, не спровоцировав при этом Москву. Россия является наиболее актуальной, но не единственной проблемой безопасности. Если ситуация в регионе не изменится, другие противники США в регионе тоже обратят свое пристальное внимание на Грузию - это будет лишь вопросом времени.

На протяжении более 1400 лет в Грузии было множеств великих лидеров, способных объединить нацию, и в критические моменты она одерживала победы над врагами. Однако на протяжении всего этого времени в Грузии постоянно велась внутренняя борьба, которая подрывала ее стабильность. И сегодня такая внутренняя борьба вновь доминирует в грузинской политике и подрывает национальную безопасность.

Тот путь, который Гахарии предстоит преодолеть, будет сложным. Он способен его пройти, но на это потребуется время. И ему потребуется поддержка его народа, Европы и, прежде всего, США.

Уэс Мартин - полковник сухопутных войск США в отставке, он служил в военной полиции сухопутных войск и правоприменительных органах по всему миру.

Уэс Мартин (Wes Martin)