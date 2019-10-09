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09.10.2019
ТАСС

В Минобороны сообщили о выполнении мероприятий по северному завозу

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Глава военного ведомства Сергей Шойгу отметил, что запасы средств по всей номенклатуре гарантированно обеспечат потребность воинских частей до следующей навигации 2020 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мероприятия по завозу вооружения, военной техники и других материальных средств соединениям, воинским частям и организациям, дислоцированным в районах Крайнего Севера и отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока, выполнены в полном объеме. Об этом сообщил во вторник в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Доставлено 100 тысяч 300 тонн различных материальных средств, для чего было привлечено 67 морских и речных судов, 18 единиц военно-транспортной авиации, 127 автомобилей", - отметил министр.

Он сообщил, что созданы сверхнормативные запасы котельного топлива из расчета твердого на 79 суток, жидкого - на 58 суток.

По словам Шойгу, "запасы средств по всей номенклатуре гарантированно обеспечат потребность воинских частей до следующей навигации 2020 года".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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