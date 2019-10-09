Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана

Обучение военных шло три месяца

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Инструкторы 201-й российской военной базы, дислоцированной под Душанбе, завершили подготовку 500 младших специалистов для армии Таджикистана, сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"Российские военные подготовили наводчиков-операторов и механиков-водителей танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2, наводчиков бронетранспортеров БТР-80, разведчиков, связистов, гранатометчиков и водителей самоходных орудий 2С1 "Гвоздика". В завершении курса обучения военнослужащие армии Таджикистана сдали экзамен - контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там уточнили, что обучение военных шло три месяца. Теоретическая часть курса преподавалась на территории Таджикского учебного центра, а практическая - на полигонах Ляур и Самбули с использованием российской боевой техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.