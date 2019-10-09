Шойгу заявил, что Россия продолжит создавать технологически независимую военную технику
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за пять лет импортозамещения удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Большое внимание при выполнении гособоронзаказа уделяется программам импортозамещения, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Останутся западные экономические санкции или нет, в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", - сказал министр.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре констатировал, что процесс импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, начавшийся пять лет назад, идет, и удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.
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