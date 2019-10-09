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09.10.2019
ТАСС

Шойгу заявил, что Россия продолжит создавать технологически независимую военную технику

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за пять лет импортозамещения удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Большое внимание при выполнении гособоронзаказа уделяется программам импортозамещения, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Останутся западные экономические санкции или нет, в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", - сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре констатировал, что процесс импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, начавшийся пять лет назад, идет, и удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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