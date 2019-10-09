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09.10.2019
ТАСС

Более 2,3 тыс. единиц военной техники поставлены в войска в этом году

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что в 2019 году более 1,5 трлн рублей было выделено на перевооружение армии и флота

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Свыше 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы РФ в этом году, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в 2019 году более 1,5 трлн рублей выделено на перевооружение армии и флота.

"Более 70% этих средств направлено на серийные закупки современного вооружения и техники. В настоящее время войска получили более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники", - сказал он.

Министр отметил, что по основным образцам плановые показатели закупок и модернизации выполнены на 47%. По сравнению с прошлым годом темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7%.

"К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению", - сказал Шойгу.

Передача объектов

Шойгу рассказал, что Минобороны РФ также уделяет большое внимание вопросам высвобождения имущества, не имеющего перспектив использования в Вооруженных силах, в связи с чем в 2019 году передало в гражданские структуры более 3 тыс. различных объектов.

"В текущем году в собственность субъектов и муниципальных образований Минобороны передало свыше 3,3 тыс. объектов различного назначения. Почти тысяча единиц автомобильной и специальной техники передана в казну Российской Федерации", - сообщил он.

По его словам, также реализовано 83 тыс. тонн металлолома, а также иное имущество на сумму более 1,5 млрд рублей. От реализации лома черных, цветных и драгоценных металлов в бюджет поступило около 1 млрд рублей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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