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09.10.2019
ТАСС

Шойгу рассказал о комплексной доработке самолета Ил-112В

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Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

Министр обороны также сообщил, что испытания нового военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А продолжатся в текущем месяце

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Заводские летные испытания перспективного самолета-заправщика планируется завершить в мае 2020 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Что касается легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который придет на смену Ан-26: сейчас его опытный образец находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы. Летные испытания возобновятся в первом квартале будущего года", - сказал Шойгу, выступая на селекторном совещании во вторник.

Он также сообщил, что испытания нового военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А продолжатся в текущем месяце. "На сегодняшний день завершается доработка опытного образца Ил-76МД-90А до полного соответствия тактико-техническому заданию. В октябре продолжатся его испытания", - сказал министр.

Он сказал, что на совещании будут обсуждены вопросы, связанные с обновлением парка военно-транспортной авиации. "От оперативного решения этой задачи напрямую зависит боеготовность Вооруженных сил", - отметил Шойгу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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