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09.10.2019
Известия.ru

Шойгу рассказал об ожидаемом количестве нового вооружения в России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что доля нового оружия и техники в Вооруженных силах страны вырастет до 68% по итогам года. Об этом 8 октября сообщает "РИА Новости".

"К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению", — рассказал глава Минобороны на селекторном совещании.

На эти цели было выделено свыше 1,5 трлн рублей, из которых более 70% было направлено на серийные закупки техники и вооружения.

"В настоящее время войска получили более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники", — пояснил Шойгу.

Министр отметил, что по основным образцам плановые показатели закупок и модернизации выполнены на 47%, а темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7% по сравнению с прошлым годом.

3 сентября стало известно, что Министерство обороны России в рамках исполнения госпрограммы вооружения до 2027 года получит 423 современных вертолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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