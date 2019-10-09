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09.10.2019
Известия.ru

Путин наградил орденом мужества американского астронавта

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Хейга наградили "за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур".

Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбитальную станцию 11 октября 2018 года на корабле "Союз МС-10". Однако тогда произошла авария с ракетой-носителем "Союз-ФГ". Она стартовала с космодрома Байконур, но потерпела аварию на 165-й секунде полета.

Спасательная капсула с космонавтом "Роскосмоса" и астронавтом NASA спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Жезказгана, они не пострадали. Причиной аварии стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты. Несмотря на происшествие, в NASA тогда заявили, что гордятся сотрудничеством с "Роскосмосом", которое продолжает развиваться.

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Россия
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