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09.10.2019
Интерфакс-АВН

Москва внимательно наблюдает за разработкой США новых вооружений - Песков

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Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - В Кремле внимательно следят за действиями США по разработке новых систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за теми действиями, которые предпринимает Вашингтон в плане разработки новых систем вооружений", - сказал Песков журналистам во вторник.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что именно научно-исследовательские работы США по созданию ракет меньшей и средней дальности в нарушение ДРСМД стали причиной для разрушения "этого очень важного международного соглашения".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
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