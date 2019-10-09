Москва внимательно наблюдает за разработкой США новых вооружений - Песков
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Новые разработки, Глобальная безопасность:
Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - В Кремле внимательно следят за действиями США по разработке новых систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно наблюдаем за теми действиями, которые предпринимает Вашингтон в плане разработки новых систем вооружений", - сказал Песков журналистам во вторник.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что именно научно-исследовательские работы США по созданию ракет меньшей и средней дальности в нарушение ДРСМД стали причиной для разрушения "этого очень важного международного соглашения".
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