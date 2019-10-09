Применение комплекса "Палантин-К" впервые показали на видео

Впервые обнародовано видео, позволяющее увидеть работу расчета комплекса РЭБ "Палантин-К"

В Ленинградской области на полигоне "Лужский" прошли учения войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

В частности здесь отрабатывалось противодействие беспилотникам с помощью комплекса. Фрагменты видео с учений опубликованы телеканалом "Звезда" на YouTube..

По сценарию условный вражеский оператор запускает в лесной местности квадракоптер. К нему прикреплена взрывчатка.

Но средства РЭБ засекают опасный объект. Бойцы расчета комплекса "Палантин-К" оперативно осуществляют развертывание системы. Вскоре специалисты обнаруживают канал управления беспилотником.

Звучит фраза: "Комплекс "Палантин" к бою готов".

Капитан отдает приказ подавить все активные каналы управления БПЛА. Миссия дрона-камикадзе провалена.

Справка "РГ"

Мобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин"поступил на вооружение российской армии в апреле 2019 года. Он способен вести радиоэлектронную разведку, подавлять существующие и перспективные системы связи противника, "ослеплять" цели в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах и создавать помехи его сотовой и транкинговой связи.

В случае необходимости "Палантин" позволяет интегрировать в единую боевую сеть различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки

Олег Корякин